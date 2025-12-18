Anillo eléctrico para la Asturias central, la acería de Arcelor y el horno de Saint Gobain: las claves de la Cámara de Avilés para el 2026

La Cámara de Comercio de Avilés ha definido sus tres grandes prioridades en materia industrial de cara al año 2026. En un encuentro con los medios de comunicación, celebrado en el Restaurante Yumay, el presidente del ente cameral, Daniel González, ha detallado esas expectativas: el desarrollo del anillo eléctrico para cubrir las demandas de la industria asturiana en la zona central del Principado, la electrificación de la acería de Arcelor en Avilés y el nuevo horno para la planta de Saint-Gobain.

Fiscalidad y trabas administrativas

Además de los proyectos industriales, la Cámara insiste en pedir a la administración que acelere los trámites para poder reducir el absentismo laboral. La tasa en Asturias es la segunda más alta de España y el doble que en la zona euro, destaca González, que pide a la administración "el control de las bajas fraudulentas y la disminución de los procesos de incapacidad temporal. No es normal esperar seis u ocho meses por una resonancia".

Una imagen de las instalaciones de Arcelor Mittal en Avilés

Para la administración también va otro mensaje. La alerta sobre la alta presión fiscal asturiana, que para la Cámara frena el desarrollo de algunas inversiones: "Nuestra inversión depende mucho de inversión de fuera de Asturias y antes no era así. La fiscalidad desde principios de siglo conlleva que desde principios de siglo nueve de cada diez grandes fortunas se hayan ido de Asturias. Dependemos de tomas de decisiones que se deciden con capital que no es asturiano. Tenemos que reflexionar si queremos ser un centro de producción de multinacionales o cabeza de lanza de proyectos industriales con capital asturiano. Tenemos que dar facilidades".

Continuidad y retos futuros

En materia industrial, una noticia de las últimas semanas ha sido la investigación abierta por la UCO en torno a la concesión del contrato de derribo de Baterías, un proyecto clave para el futuro del municipio. El presidente del ente cameral espera luz sobre ese asunto: "No es una noticia positiva. No tenemos dudas de que a nivel local o regional no ha habido irregularidades. Que se investigue y se depuren responsabilidades. Y que cada uno pague las consecuencias".

Una imagen de la zona de Baterías antes de los derribos

Y ha arrojado realismo sobre las posibles inversiones en ese entorno y sobre otros grandes proyectos que aguarda el municipio: "Hay consultas y muestras de interés. Pero todavía no hay plazo de comercialización. Yo soy muy prudente con los plazos. A nivel político se aceleran las fechas, pero hay que ser consecuentes. Por ejemplo, podemos hablar de la Ronda Norte o del soterramiento de las vías. No se puede generar falsas esperanzas".

elecciones en la cámara

En 2026 habrá proceso electoral en la entidad cameral, entre mayo y junio y Daniel González ha reafirmado que se presentará a la reelección: "Nos volveremos a presentar para renovar la confianza en nuestro trabajo. Creemos que un segundo mandato puede dar continuidad y así seguir defendiendo los intereses de las empresas de la comarca y de Asturias".

Principado Una imagen de los miembros del Pleno de la Cámara de Comercio de Avilés en 2022, el día de la elección de Daniel González como nuevo presidente

Finalmente, el presidente se ha mostrado optimista de cara al próximo ejercicio y ha asegurado que volverá a ser un buen año en lo que se refiere a la materia de congresos y de eventos.