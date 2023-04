Lejos de Lousiana, cerca de Aragón

La II Edición de los 'Premios Valores COPE Aragón' va a poner sobre el foco a la literatura. Y más concretamente a una de las plumas con mayor éxito, proyección y talento de nuestro país y también de nuestra región. Luz Gabás, natural de Monzón, recibirá este jueves el premio 'Valores de la Cultura'.

Gabás está ante su gran año. Recientemente, la montisonense ha ganado el 'Premio Planeta 2022'. Ya cosechó un tremendo éxito con 'Palmeras en la nieve', novela que incluso tuvo su adaptación cinematográfica y que pudimos ver con todo lujo de detalles en la gran pantalla allá por el año 2015.

Su trayectoria le ha hecho viajar por muchos lugares. Incluso recientemente ha cruzado el charco. Sin embargo, un territorio que nunca deja de descubrir es Aragón. Su región natal. "Siempre descubro cosas aquí dentro", ha expresado este miércoles, 26 de abril, en los micrófonos de COPE Zaragoza.

Y en este sentido, ha dicho: "No sé si me hago mayor o qué, pero Aragón cada día me gusta más. Es una tierra muy bonita, sigo viajando por ella, sigo descubriendo y pienso: tengo ya unos años y no sé si me va a dar tiempo a recorrer todo el territorio...".

GUARDIANA DE LAS TRADICIONES

Recogerá el testigo de Sor Isabel Guerra, y recibe este premio 'Valores de la Comunicación' con mucha ilusión: "Mi generación ha vivido la gran transformación, como todas las generaciones, pero en mi caso hemos convivido entre el pueblo y la ciudad y eso nos ha convertido en recolectores, en guardianes de las narraciones del pasado, de las tradiciones".

De la misma manera, también es consciente de que "las nuevas generaciones, mis hijos, tendrán un diálogo diferente con la tierra". También ha recordado en los micrófonos de COPE Zaragoza el éxito que, en su día, cosechó con 'Palmeras en la Nieve'. "Lo recuerdo con mucho cariño. Es cierto que el éxito fue llegando poco a poco y cada mes que pasaba llegaba una nueva edición, después la película... Yo más o menos llevaba la misma vida y poco a poco se fue complicando todo, pero es es bueno".

Y sentencia diciendo que "'Palmeras en la nieve' fue la llave que me permitió abrir esa puerta que me introdujo al mundo literario". Una Luz Gabás que este jueves estará presente en el Auditorio de Zaragoza donde recogerá, en la II Edición de los 'Premios Valores COPE Aragón' otro merecidísimo galardón a su trayectoria, trabajo, amor a la tierra y, en definitiva, a sus valores.

