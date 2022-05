Isabel Alastuey, pasión por la vida

Todo listo para la entrega de la primera edición de los 'Premios Valores' de COPE Aragón que esta casa va a entregar este miércoles 1 de junio a las ocho de la tarde en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Unos galardones con los que se trata de premiar el talento y las cualidades relacionadas con los valores humanos, la cultura, la empresa o la comunicación.

El premio Valores Humanos lo recibirá en esta primera edición, Isabel Alastuey. Una mujer que ha demostrado tener un gran amor por la vida y que ha sabido transmitir un mensaje de esperanza a pesar de la situación en la que se encuentra. Isabel sufrió un accidente de trafico hace 36 años cuando estaba a punto de entrar en la Universidad, que la dejó tetrapléjica. Pero Isabel no se rindió. Desde su cama consiguió terminar la carrera de Derecho con 24 matrículas de honor. Entonces no era como ahora. No había ordenadores. Su madre tenía que pasarle las hojas de los libros de derecho, página a página.

Ahora Isabel es una experta en mercados financieros, muy atenta al mercado internacional. Pero llegó el Coronavirus. Y ha sido un duro golpe para ella. Física y emocionalmente. Isabel es un ejemplo de entereza, de vida, de fuerza, de valor, de amor absoluto. Porque no ha sido un camino fácil, pero decidió caminar. Ha sido un camino repleto de dolor y de golpes, pero siguió dando pasos. Ha sido un camino inesperado, no elegido, pero decidió recorrerlo. Y lo seguirá haciendo. De hecho Isabel vuela de vez en cuando.



