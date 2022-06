El canto a la vida de Isabel Alastuey

Emociones a flor de piel. Así fue el momento en el que COPE Aragón entragaba su primer galardón 'Valores Humanos' en la gala que acogía este miércoles la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Isabel Alastuey, que tras un accidente de tráfico quedó tetrapléjica y postrada en una cama, demostró ser un ejemplo de superación y realizó un canto a la vida en su discurso.

Fue la única premiada que no pudo asistir a la gala, pero COPE fue hasta su casa para entregarle dicho galardón. En su discurso dejó un mensaje de optimismo y motivación a todos los asistentes: "Quiero agradecer este premio, para mi inmerecido. Que sí que puede ser por la trayectoria vital que llevo, 36 años, tetrapléjica... Que es duro, no, durísimo; difícil, no, dificiílsimo; complicado, no, complicadísimo. Pero se puede y eso es lo que hay que demostrar, que se puede".

Y otro de los mensajes que quiso mandar al público que se dio cita en la Sala Luis Galve es que el de que "hay que tener pasión por la vida invirtiendo en felicidad cada día". En esa línea también quiso agradecer "la presencia de COPE en mi casa, nunca nunca, ni en mis mejores sueños, había imaginano que COPE estaría en mi casa...".

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, contempló emocionado este momento. Y después, en su discurso tras la entrega de los galardones, le mandó un mensaje muy especial: "Isabel es de mi pueblo, de Ejea, y conozco su trayectoria vital. Vivimos su accidente con preocupación y hemos visto cómo con el paso de los años ha sido todo un ejemplo". De hecho, el presidente de la DGA también contó que tuvo la oportunidad de darle clase en la Universidad y no hizo sino poner aún más en valor el carácter y el optimismo de Isabel.

Síguenos en Twitter y Facebook