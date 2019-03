ZEC y Podemos se presentarán por separado a las municipales

Zaragoza en Común y Podemos no concurrirán juntos a las elecciones municipales del 26 de mayo. A pesar de ello, un sector crítico de la formación morada sí ha decidido presentarse a las primarias de Zaragoza en Común.

El plazo para presentar las candidaturas a las primarias de Zaragoza en Común terminó el lunes 18. Entre esas candidaturas, figuran la del alcalde Pedro Santisteve y la de uno de sus consejeros, Alberto Cubero de servicios públicos que se presenta por IU. Ambos serán por tanto rivales en ese proceso de primarias en ZEC.

Mientras, Podemos aspirará a la alcaldía de la capital aragonesa por separado. Lo hará con Violeta Barba, la actual presidenta de las Cortes de Aragón, como cabeza de lista y aspirante a alcaldesa. Su número dos será el actual consejero de economía de Zaragoza, Fernando Rivarés.

Por su parte, el consejero Alberto Cubero lamentaba que Podemos y Zaragoza en Común no vayan juntos a las elecciones al Ayuntamiento de la capital: "Me hubiera gustado ver a Violeta Barba o Fernando Rivarés en ZEC. Me falta gente en las candidaturas presentadas a las primarias. Para mi es una lastima que ZEC y Podemos vayamos por separado a las próximas elecciones municipales".

Además, en Podemos hay un sector crítico que sí apostaba por la confluencia en ZEC. Desde este sector, Pilar Vaquero y Esther Moreno sí se han presentado a las primarias de Zaragoza en Común sin contar con el visto bueno de su partido.

Lo que pase con este sector crítico de Podemos, dice el secretario general de la formación morada en Aragón, Nacho Escartín, dependerá de la dirección nacional: "El procedimiento corresponde al ambito estatal. Nunca me he visto en un expedinete interno, pero me preocupa bastante poco. Volcamos nuestros esfuerzos en las elecciones. Este tema es algo menor".

