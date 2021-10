Zaragoza, ¿una ciudad segura?

Sí, Zaragoza sigue siendo una ciudad segura. Así lo afirma la Policia Nacional en COPE después de los vídeos e imágenes que han circulado en las últimas semanas en redes sociales. Los ha habido de todo tipo: desde una agresión en un botellón hasta jóvenes usando esculturas de la ciudad como sacos de boxeo.

Ante ello nos hemos preguntado, ¿ha aumentado la criminalidad? Puede parecer que sí porque venimos de un año de pandemia en el que no ha habido fiestas ni salidas nocturnas, pero si comparamos las cifras con 2019, año pre-pandemia, lo cierto es qu la delincuencia ha disminuido. "Venimos de un año de pandemia en el que no se podía salir de fiesta ni estar en la calle. No ha habido un incremento de la delincuencia respecto a 2019, sino que venimos de un año muy tranquilo y ahora se recupera la normalidad en todo, incluidos los delitos como pueden ser robos o hurtos", nos cuenta Ruben Nido, portavoz de la Policia.

DESCENSO DE LOS DELITOS RESPECTO A 2019

Según los informes de criminalidad del Ministerio de Interior, en Zaragoza hubo en el segundo trimestre de 2019 más de 12.800 delitos mientras que en el mismo periodo de este año han sido 10.700. Supone un descenso del 17%. Los robos con violencia, uno de los delitos que más preocupa a los ciudadanos, han caído en la capital aragonesa de 463 a 297, mientras que los hurtos han pasado de casi 4.000 a poco más de 2.800.

"No hay que alarmar. Zaragoza es una ciudad muy tranquila y muy segura. Son hechos aislados en los que cuatro personas actúan bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente y les da por dañar los bienes de la ciudad", afirma Nido en COPE.

Eso sí, siempre hay zonas conflictivas en las que la Policía tiene que prestar una mayor atención: "Hay zonas concretas, pero igual que antes de la pandemia, como el Gancho, algunas zonas de Delicias o la Calle Fita. Son problemas, sobre todo, por aglomeraciones. Cierran los bares y la gente se queda en la calle por lo que puede haber hurtos o daños como ocurrió en las imágenes que vimos hace unos días de unos jóvenes dañando las estatuas de Goya en la ciudad".

Ante cualquier acto delictivo, la Policía agradece a los ciudadanos incluso, que puedan grabar y difundir los hechos porque ello ayuda a localizar e identificar a los autores. Con la llegada de la Semana del Pilar se pueden disparar los botellones y los problemas. Por ello, la Policía Nacional tendrá al 100% de sus efectivos disponibles suspendiendo vacaciones y permisos salvo causas muy justificadas. Mañana hay Junta Local de Seguridad para ultimar todos los detalles de los dispositivos de vigilancia para estos próximos días.

