Zaragoza no tendrá declaración institucional el 8M

Finalmente, Zaragoza no tendrá declaración institucional el próximo 8M. Vox se ha desmarcado de la misma a pesar de haberla apoyado ayer. Su portavoz, Julio Calvo, dice que fue un error, que no se dio cuenta de que se incluía un apoyo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas con la que, asegura, no están de acuerdo.

Así las cosas, ni 24 horas ha durado el consenso sobre la igualdad de la mujer en el Ayuntamiento de Zaragoza. La Junta de portavoces acordó aprobar el texto de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo apoyaron todos los grupos y se iba a aprobar en el Pleno de este viernes. Este texto defendía, entre otras cosas, seguir construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y donde niñas y niños crezcan en igualdad. Vox, que no suele apoyar este tipo de declaraciones, se sumaba. Pero hoy, han cambiado de opinión.

En declaraciones a Cope Zaragoza Calvo ha asegurado que "en el curso del debate a mí me pasó inadvertido uno de los párrafos de la declaración que hace referencia a la Agenda 2030, un documento muy global y evidentemente eso supondría asumirla en su conjunto" y añadía que "nosotros no estamos de acuerdo con toda ella".

VIGILANTES Y PREOCUPADOS

De la misma manera, se habían debatido varias propuestas. De hecho, los grupos de izquierda suavizaron su postura para lograr el acuerdo, tal y como expresaba en el consistorio Luisa Broto, de Zaragoza en Común: "En haras al consenso asumimos la declaración que se había planteado. Este consenso se ha roto porque nos han informado que no se va a apoyar esta declaración. Lamentablemente vemos que la deriva que puede adquirir esta situación en el ayuntamiento y en otras instituciones nos hace estar vigilantes y preocupados".

Es la segunda vez que Vox impide que se apruebe una declaración institucional en este ámbito. El 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la violencia contra la Mujer, se negaron a aprobar el término “violencia de género” o hablar de “asesinatos” en lugar de “muertes”.