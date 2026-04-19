Zaragoza regresa a la época del aragonés más ilustre de todos los tiempos: todo listo para una nueva edición de las Fiestas Goyescas

La ciudad de Zaragoza celebrará una nueva edición de las Fiestas Goyescas del 24 al 26 de abril de 2026. La cita cultural, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio, busca consolidar un evento que une tradición y contemporaneidad en torno a la figura de Francisco de Goya.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Nueva edición de las Fiestas Goyescas en las que no faltará su protagonista.

Novedades y experiencias inmersivas

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de un nuevo videomapping que se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza. El espectáculo, de nueva creación, se podrá ver en varias sesiones nocturnas y la última de cada día incluirá efectos pirotécnicos, por lo que se recomienda precaución a personas con TEA y dueños de animales de compañía.

Como nueva propuesta participativa se incluye el Cuadromatón, que invita a los asistentes a vestirse con traje de época y fotografiarse en una escena goyesca. Además, a las apariciones teatralizadas de Goya y Martín Zapater se suma por primera vez la de María Teresa de Borbón y Vallabriga.

La programación mantiene actividades de éxito como el campamento napoleónico, a cargo de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón, y las rondas goyescas que recorrerán el Casco Histórico. También regresa el Aquelarre Creativo, un mercado que pone en valor el talento de artistas y jóvenes creadores locales.

Actividades consolidadas que regresan

La Estampa Goyesca, una de las propuestas con mayor éxito de la pasada edición, vuelve con una oferta ampliada. La actividad de autoestampación permitirá al público crear su propio recuerdo inspirado en la imaginería de Goya con cuatro sellos diferentes para elegir.

Moda, arte y música en clave goyesca

La moda tendrá su espacio con la X edición de Aguja Goyesca, que celebra su décimo aniversario con un desfile y la exposición ‘Diez años de Aguja Goyesca’ en El Corte Inglés. Por su parte, el arte en vivo llegará con la segunda edición del certamen Pincel Goyesco, que conecta la obra del pintor con miradas contemporáneas.

La música será otro de los platos fuertes, con conciertos de bandas como Banda de Ministriles y Dulzaineros de Aragón, que reconstruyen el paisaje sonoro de la época. También participarán las peñas Interpeñas y Unión Peñistas y la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza con un pasacalles.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación de la edición 2026 de las Fiestas Goyescas de Zaragoza.

La programación se completa con espectáculos infantiles, propuestas turísticas como el bus temático Divertour o el Megabús, y visitas guiadas. Como cierre, el colectivo Darlalata creará un gran mural sobre Goya en Harinera ZGZ utilizando 1.800 latas recicladas.