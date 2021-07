Zaragoza quiere tener 7 barrios solares con fondos europeos

El primer barrio solar de España va tomando forma en Zaragoza. Se presentó hace unos meses y tras haber despertado el interés de los vecinos, ahora se pondrá en marcha en el zaragozano barrio del Actur. Se colocarán un total de 240 paneles solares para generar una energía 100% renovable, de proximidad y además solidaria porque entre lo 200 participantes hay 20 familias vulnerables. También hay varios negocios que se han sumado a este nuevo proyecto. Las placas solares ya se han colocado en el centro deportivo municipal Actur y en los próximos días estarán también en el Siglo XXI dando suministro eléctrico a los vecinos más próximos a estas instalaciones.

"Es un proyecto pionero pero no por instalar placas solares que es algo que se hace en todo Europa sino porque este proyecto une varios retos en uno. Está el desafio ambiental, el económico y además, tiene un impacto social a favor de las familias vulnerables", asegura Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES.

Las 200 viviendas y negocios participantes en el Barrio Solar pagarán una cuota mensual de 6 € y se beneficiarán de un ahorro medio del 30% en su factura de la luz. "Son 240 placas que van a permitir el abastecimiento de energía limpia de más de 200 viviendas o comercios. Ya hay 150 familias y comercios que han decidido darse de alta y podrán abaratar sus costes de energía en torno al 30%" afirma el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

Con este proyecto de energía solar se dejarán de emitir a la atmósfera 40.000 kilos de CO2, con un impacto positivo en la calidad del aire equivalente a la plantación de 3.000 nuevos árboles. Si quieres informarte sobre esta iniciativa puedes entrar en la web mibarriosolar.org.

UN PROYECTO QUE SEGUIRÁ CRECIENDO

El alcalde Jorge Azcon, por cierto, espera la llegada de fondos Next Generation de la Unión Europea para impulsar los Barrios Solares en más ubicaciones de la capital aragonesa.

"Este proyecto queremos que sirva de inspiración para que no sea solo el más importante de España y Zaragoza, sino que queremos convertirnos en la ciudad con más barrios solares de Europa. Para ello es fundamental que los fondos europeos puedan llegar para financiar este proyecto. Queremos que sean 7 barrios pero todo dependerá de si llegan o no los fondos Next Generation", asegura Azcón.

