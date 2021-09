Zaragoza se queda sin Fiestas del Pilar por segundo año consecutivo. Tras la reunión del Consejo Local de Aragón, se ha acordado la "prolongación de la suspensión de las fiestas patronales" hasta el próximo 31 de octubre, quedando por tanto suspendidas las Fiestas del Pilar.

"No habrá Fiestas del Pilar como tal", ha confirmado la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández. No habrá pregón, por lo que tendremos que seguir esperando a 2022 para poder ver a Ander Herrera como pregonero de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de la capital aragonesa. "Evitamos así un acto multitudinario", ha afirmado Fernández. No habrá tampoco pasacalles, cabezudos, Espacio Zity, food trucks... y otros eventos "susceptibles de generar un efecto de Fiestas como tal".

LA OFRENDA DE FLORES SE MANTIENE CON RESTRICCIONES

Sí habrá Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar el próximo 12 de octubre y otras actividades "culturales y de otra índole" que siempre se irán adaptando a la normativa sanitaria vigente en cada momento. Desde la semana que viene habrá más reuniones con Sanidad para ver cómo se adaptan esas actividades a la normativa sanitaria que va en evolución en funcion de la pandemia.

Los detalles de cómo será la Ofrenda se conocerán proximamente. Lo que ha propuesto el Ayuntamiento es un recorrido reducido que debe todavía ser aprobado por el departamento de Sanidad. También se mantienen otras actividades que se habían planificado por parte del Ayuntamiento y que ya estaban licitadas como, por ejemplo, la Feria de Artesanos de la Plaza de los Sitios.

SIN FIESTAS PATRONALES HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Se mantiene la prohibición de realizar fiestas patronales hasta el 31 de octubre, lo que implica que no habrá Fiestas del Pilar en Zaragoza. Es la decisión que ha tomado hoy el Consejo Local de Aragón, en el que se han reunido de forma telemática representantes de municipios y diputaciones. La consejera de presidencia, Mayte Pérez, lo anunciaba así tras la reunión.

La consejera ha explicado que la incidencia acumulada, la situación de UCIS, han marcado esta decisión. Ha recordado que los festejos se suspendieron en julio y agosto con incidencias acumuladas más positivas. No habrá fiestas, pero sí que se permiten actividades culturales, como se han venido realizando a lo largo del verano en muchos municipios que no han tenido fiestas, que deberán acogerse a la normativa que dicta el Departamento de Sanidad.

La consejera no ha entrado a valorar la programación cultural que está organizando el Ayuntamiento de Zaragoza, y ha asegurado que hay y habrá cooperación entre ambas instituciones de cara a las actividades que se programen.

