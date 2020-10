Zaragoza se prepara para vivir el día del Pilar más atípico de su historia

Zaragoza se prepara para vivir este lunes un día del Pilar atípico. Este año no hay fiestas, los trajes regionales se quedarán guardados en los armarios, no saldrán los gigantes y cabezudos, ni ha habido pregón este fin de semana, ni actividades en la calle donde por cierto mañana habrá un gran despliegue policial para evitar concentraciones en la vía pública. Por no haber, no habrá mañana ni ofrenda floral a la Virgen del Pilar que es el acto central de las fiestas grandes de Zaragoza. En su lugar, el Ayuntamiento de la capital ha organizado una ofrenda virtual en la que podrá participar todo el que lo desee entrando en la página web www.ofrendadeflores.com.

La tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar se ha sustituido este año por una ofrenda virtual. / AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado de la mano de la asociación de floristas, un concurso de adornos florales en los balcones, lugares emblemáticos durante el confinamiento y que este 12 de octubre se van a engalanar para darle el mayor esplendor posible a esta jornada festiva. Cada participante podrá subir hasta dos fotos a Instagram con el hagstag #ofrendabalconeszgz. Habrá tres premios de 100 euros para los mejor decorados.

Tampoco se va a celebrar la tradicional ofrenda de frutos del martes 13 de octubre, aunque las casas regionales que participan y todo aquel que lo desee puede realizar un donativo que irá a beneficio de los comedores sociales y de las entidades benéficas de la ciudad que ayudan a los más necesitados.

Vídeo

Por su parte la Basílica del Pilar permanecerá abierta durante 15 horas y con un aforo del 50%, acogerá la celebración de 9 misas que tendrán lugar de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Comienzan a las 4,30 de la mañana con la Misa de Infantes. A las 21:00 de la noche tendrá lugar la última celebración eucarística de este 12 de octubre marcado por la pandemia del coronavirus. El pilar que sustenta la imagen de la Virgen del Pilar lucirá este lunes el manto donado por el Cabildo que es uno de los más antiguos que tiene la patrona de Zaragoza.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.