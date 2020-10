Zaragoza prepara su dispositivo para Todos los Santos

Cada 1 de noviembre, para honrar a nuestros difuntos, pasan por el cementerio de Torrero cerca de 300.000 zaragozanos. En este 2020, el hecho de que la festividad caiga en domingo, unido a que el lunes día 2 será festivo en Aragón, puede invitar a que muchas personas quieran visitar el camposanto. El Ayuntamiento de Zaragoza ya se prepara para ello.

En primer lugar, se pide a los zaragozanos que escalonen sus visitas y no acudan en masa al cementerio con motivo del Dïa de Todos los Santos. Los desplazamiento y aglomeraciones suponen un riesgo añadido ante la pandemia y por ello, se quiere prevenir. "El cementrerio está abierto los 365 dias del año, no solo uno. Este año por las circunstancias sanitarias, honrar a nuestros difuntos tiene más sentido que nunca, pero lo que no tiene sentido es concentrar todas las visitas al cementerio en un solo dia o un solo fin de semana", afirma el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

"Hemos sido una ciudad ejemplo no celebrando las Fiestas del Pilar y me gustaría que los zaragozanos exhibieran ese mismo grado de responsabilidad durante la festividad de Todos los Santos. No debemos concentrar toda la actividad en el cementerio en un solo dia", reiteraba Serrano.

El Ayuntamiento dispondrá un dispositivo de vigilancia con Policía Local y la participación de varios departamentos como servicios públicos, urbanismo o equipamientos. El borrador se trasladará a la DGA para que Sanidad opine al respecto, además de a la Delegación de Gobierno. Una vez se cuente con el visto bueno de todas las partes, el Ayuntamiento informará del dispositivo de vigilancia, seguridad y transporte que se pondrá en marcha con motivo del 1 de noviembre.

