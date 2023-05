Zaragoza paraliza la instalación de placas solares y parques eólicos en la huerta de regadío

El Ayuntamiento de Zaragoza paraliza la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la huerta zaragozana. El consistorio ha aprobado una moratoria de 6 meses que suspende las licencias municipales, mientras elabora una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar la implantación de estas instalaciones.

Uno de los proyectos paralizados afecta a la huerta de Movera, donde vecinos y productores se oponen a la instalación de placas e incluso han iniciado una campaña de recogida de firmas. En la localidad hay sobre la mesa 4 proyecto fotovoltaicos en los parajes denominados El Perdigal, Clarita, El Lugarico y El Tumbo que afectan a 47 hectáreas. Un terreno de regadío dedicado al cultivo de hortalizas y verduras. La moratoria que ha aprobado el gobierno municipal afecta a la solicitud de una de estas licencias que, además, según ha explicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, cuenta con informes desfavorables de otras áreas del Ayuntamiento.

Con el decreto aprobado, Serrano ha indicado que “uno de los expedientes en tramitación quedará suspendido” y, una vez finalizada la moratoria, el objetivo es tener “una modificación del PGOU que impida la destrucción de la huerta zaragozana con este tipo de instalaciones”.

Una prohibición que, en todo caso, quedará en manos de la próxima corporación que salga de las urnas el 28 de mayo. Es la única herramienta con la que cuenta el consistorio para paralizar este tipo de proyectos en Suelos de Protección de Regadío, puesto que su autorización queda en manos del Gobierno de Aragón a través del INAGA.

La Plataforma en Defensa de la Huerta de Zaragoza ha denunciado que la huerta de Movera se encuentra regada por un sistema de acequias procedentes del río Gállego y con una antigüedad de más de 1.000 años. En este sentido, el consejero ha señalado que “no tiene sentido que en nuestra ciudad se destruya aquello que durante siglos han construido nuestros antepasados por la implantación de estas instalaciones".

Serrano confía en que no haya ningún tipo de impedimento por parte del Gobierno de Aragón. “Lo que es un hecho, y no una opinión, es que el Gobierno de Aragón no ha hecho nada para impedir esta circunstancia y nosotros, como Ayuntamiento, estamos en la obligación de amparar y proteger nuestra huerta de regadío y las reivindicaciones que nos hacen nuestros vecinos”.

Síguenos también en Twitter y Facebook