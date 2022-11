Zaragoza da los primeros pasos para crear un museo de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a dar los primeros pasos para hacer realidad un Museo de la Semana Santa. Han creado un grupo de trabajo con la Junta de Cofradías, la Hermandad de la Sangre de Cristo y el Arzobispado.

Más que un museo, será un centro de divulgación o de interpretación con imágenes, faroles, indumentaria, carrozas, vídeos, gastronomía... Y un punto de encuentro para la actividad cofrade. “Es un viejo anhelo de la Semana Santa de Zaragoza”, y “queremos buscar la vivencia y la experiencia de todo lo que rodea a esta celebración”, ha señalado el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García.

Ya se ha celebrado la primera reunión del grupo de trabajo y de allí salió el compromiso de realizar un inventario con el patrimonio susceptible de ser musealizado y estudiar posibles emplazamientos. La Junta Coordinadora de Cofradías se encargará de realizar ese inventario. “No todas las cofradías querrán llevar al centro imágenes que están al culto, por eso lo primero es hablar con ellas para ver qué patrimonio están dispuestas a ceder”, ha indicado García.

La Hermanda de la Sangre de Cristo es la propietaria de la mayor parte de los pasos que salen en la procesión del Santo Entierro, que están cedidas en usufructo a las cofradías, hermandades y congregaciones de la Semana Santa. Pero no sólo estarían estos pasos, también todo tipo de relicarios, cálices, cruces o indumentaria. “Hay 12 pasos cedidos, más 5 imágenes que no procesionan, además de otros 7 u 8 pasos almacenados, de distintas propiedades, que se encuentran en un tétrix porque no caben más. Hay solicitudes para ampliar el espacio físico, que no se puede estirar como un chicle, y hay verdaderos problemas”, ha señalado el Hermano Mayor de la Hermandad de la Sangre de Cristo, José Ignacio Seano.

Del volumen de este inventario, cuyo primer borrador estará listo pasada la Navidad, dependerá el futuro emplazamiento del centro. El lugar ideal sería encontrar un espacio lo suficientemente amplio en el Casco Histórico, cerca de Santa Isabel de Portugal. El Buen Pastor o Fuenclara son algunos de los lugares de los que siempre se ha hablado, pero hay que ver las posibilidades, tal y como ha señalado la vicealcaldesa, Sara Fernández.

El centro, además de contar con una exposición permanente de las hermandades de la ciudad, también podría acoger otras muestras de la Semana Santa de localidades del resto de la provincia y de Aragón. Por eso, el grupo de trabajo quiere contar con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Diputación General de Aragón.

Síguenos también en Twitter y Facebook