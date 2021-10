Zaragoza incorporará 71 nuevos agentes de Policía Local en 2022

Zaragoza convocará 71 plazas de Policía Local que se incorporarán a la plantilla al año que viene. Una nueva oferta que se suma a los 36 nuevos agentes, cuyas pruebas de selección comenzarán a final de año. El Ayuntamiento de Zaragoza intenta así suplir la falta de personal en el cuerpo, muy mermado por las jubilaciones y por la falta de convocatorias de años anteriores.

Según los sindicatos policiales, el déficit de personal ronda los 300 efectivos. Un problema que se ha hecho más visible estos días, después de las últimas agresiones a agentes. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha visitado hoy el Cuartel de Palafox, donde ha anunciado la especial convocatoria del año que viene. “Solamente en un año, el que viene, se van a convocar más plazas que en todo el periodo que va de 2018 a 2021. Es la mayor oferta que se ha hecho en Zaragoza desde el 2008, y servirá para reforzar todas las plantillas de la Policía Local”, ha indicado Azcón.

El alcalde ha recordado que de 2008 a 2018 no se convocó ni una sola plaza de policía. En los últimos tres años se han hecho ofertas y se han podido incorporar 100 nuevos agentes, a los que habrá sumar los 71 de la convocatoria del año que viene. Este aumento de efectivos permitirá que Zaragoza se pueda incorporar al sistema VioGen, en el que la Policía Local podrá colaborar con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género. “Zaragoza es la única gran ciudad de España que no está incorporada al sistema VioGen. Y, por fin, esta oferta de empleo público va a conseguir que Zaragoza se incorpore a ese grupo de ciudades que protege a sus mujeres”, ha añadido el alcalde.

El alcalde ha vuelto a mostrar todo el apoyo del equipo de gobierno a la labor de la Policía y ha vuelto a condenar las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Los tiempos pasados en los que la Policía no contaban con el respaldo del gobierno se han acabado. Tenemos clara cuál es su misión. Forman parte del buen funcionamiento de la ciudad. Sin Policía, no es posible que se viva con normalidad”, ha dicho Azcón. Ha reconocido que “no se viven buenos tiempos en la política”. Se refería así a las declaraciones contra jueces y las agresiones a agentes que no se condenan por parte del gobierno central. “Queremos que aquellos que cometen agresiones lo paguen con las sanciones más severas que contempla la legislación”, ha añadido.

