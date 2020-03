La ciudad de Zaragoza contará la semana que viene con dos hospitales de campaña

A comienzos de la semana que viene estarán terminados los dos hospitales de campaña que se están montando en la Feria de Muestras de Zaragoza y en la sala multiusos del Auditorio. El primero albergará 400 camas. El segundo 108. Todavía están disponibles un 41% de camas de las UCIs y un 50% de las camas hospitalarias, de forma preventiva se están montando estos dos hospitales. El presidente de Aragón, Javier Lambán, desea que ninguno de estos hospitales se tenga que poner en funcionamiento.

"Espero y deseo que no lleguen a ser utilizadas. Y me alegraré mucho, por primera vez en mi vida, de utilizar fondos que no hayan servido para nada. Lo que no estoy dispuesto es a asumir un arrepentimiento de por vida de, por no tomar las medidas adecuadas, llegar a un momento en el que el colapso de los hospitales nos obligara a tomar medidas absolutamente trágicas e indeseables para los responsables sanitarios y los responsables políticos", ha indicado Lambán.

La Sala Multiusos es una instalación municipal que el ayuntamiento de Zaragoza ha cedido a la DGA. El presidente Lambán ha agradecido esta colaboración y ha destacado la "unidad institucional" en momento como estos.

Este hospital de campaña albergará las camas pero también contará con otros espacios del auditorio como los camerinos, y tiene la ventaja de su cercanía a los dos hospitales de referencia, el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico. El alcalde, Jorge Azcón, ha destacado que "hay una infraestructura previa que va a ayudar de una forma importante a que este hospital, en el caso de que sea necesario, entre en funcionamiento con prácticamente las mismas prestaciones de un hospital normal y corriente".

El consistorio ofrece además la ayuda de sus brigadas municipales para ayudar en la construcción de este hospital y del de la feria. Además de estos dos hospitales, la Unidad Militar de Emergencias está acondicionando el parking del Clínico para el triaje de pacientes.

