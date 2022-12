Zaragoza contará desde el 1 de enero con una zona de bajas emisiones provisional

Zaragoza contará a partir del 1 de enero con una zona de bajas emisiones provisional con la que se tratará de dar cumplimiento a la Ley del Cambio Climático y Transición Energética que entra en vigor ese día y que obliga a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a tener un área restringida de este tipo antes de 2023.

En el caso de Zaragoza, según ha aprobado esta mañana el Gobierno Local, la zona delimitada abarca el Paseo Echegaray, la calle San Vicente de Paúl, el Coso, Conde Aranda y la calle Mayoral. Todas estas vías estarán señalizadas y solo podrán circular y estacionar en ellas los vehículos autorizados con la etiqueta ambiental B, C, ECO y CERO; los ciclomotores, las bicicletas y vehículos de movilidad personal; los vehículos de quienes vivan en la zona, los de reparto de mercancías, mudanzas, vehículos sanitarios, funerarios o de emergencias y los de los cuerpos de seguridad y servicios públicos. El objetivo es reducir el tráfico en el casco histórico con el fin de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes. Al no existir todavía una ordenanza municipal que lo regule, de momento la Policía Local sólo informará pero no podrá sancionar.

¿Qué vehículos podrían dejar de circular por el centro de Zaragoza en 2023? Todos los Ayuntamientos de grandes municipios están pendientes del ejecutivo central para poder cambiar sus ordenanzas y regular el acceso de vehículos al centro de las ciudades ZARAGOZA 15 dic 2022 - 14:29

El Ayuntamiento está trabajando ahora en la elaboración de esa ordenanza que deberá tener aprobada en un plazo de 18 meses a partir de que entre en vigor el Real Decreto del Gobierno Central. Algo, que según la consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ya podría haber estado listo desde que en mayo se aprobara la ley, con el fin de facilitar el trabajo a los Ayuntamientos.

