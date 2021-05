Zaragoza, ciudad pionera en la circulación a 30 km/h

Desde el pasado martes los municipios aragoneses también han tenido que adaptarse a los nuevos límites de velocidad en vías urbanas. ¿Cómo afecta esto a las principales poblaciones de Aragón? Algunas ya estaban acostumbradas a esta medida, mientras que para otros municipios es algo totalmente novedoso.

La nueva normativa marca que no se puede pasar de los 30 km/h dentro de los municipios en vías de un solo carril o de dos carriles: uno por cada sentido. Además, en las plataformas únicas en las que no está diferenciada la acera de la calzada, la velocidad máximas es de 20 km/h independientemente de su número de carriles. Sí que se puede seguir circulando a 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido.

En Zaragoza está es una medida que lleva ya años implantada. La capital aragonesa fue una de las pioneras en 2010. "En Zaragoza se aprobó en 2009 y las señales se colocaron en 2010. Es una decisión que se tomó en su día por el creciente uso de la bicicleta. Se entendía que las bicicletas podían usar determinadas calles de la ciudad de forma habitual y pensando en su presencia, se decidió pacificar el tráfico. También se considero que las calles muy estrechas dentro de las manzanas o polígonos debían tener un tráfico más calmado para garantizar la seguridad", nos cuenta en COPE Jose Antonio Chanca, jefe del servicio de movilidad del Ayuntamiento.

Zaragoza, como ciudad más poblada de Aragón, es donde se da una mayor convivencia en las vías entre coches, motos, patinetes y bicicletas. Por ello, muchas grandes vías de dos o más carriles también están pacificadas gracias a los ciclocarriles. "Ante el boom en el uso de los patinetes, desde el Ayuntamiento se pensó en una acción rápida que garantizase la conectividad ciclista y de patinetes en toda la ciudad. La red de carril bici es importante pero aún no conecta todos los distritos. Así, se empezaron a generar los ciclocarriles o carriles calmados. Son vías de más de un carril por sentido en las que se decidió señalizar el carril de la derecha de cada dirección como "carril calmado". Por él, los vehículos no pueden circular a más de 30 km/h", nos indica Chanca.

Ciclocarril en Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Actualmente, hay 70 kilómetros señalizados como ciclocarriles en Zaragoza. Los carriles calmados también se están estudiando en aquellas calles con dos carriles en el que uno de ellos ya es carril bus. El otro también se limitaría a 30 km/h. Con los nuevos límites de velocidad se intentan frenar los accidentes en vías urbanas. Los fallecidos en accidente dentro de los cascos urbanos crecieron en España un 6% en 2019, mientras que el riesgo de fallecer en un atropello se reduce un 80% si la velocidad del vehículo es de 30 km/h en lugar de 50.

En Zaragoza hubo una tendencia a la baja en el número de atropellos a partir de 2010 que, a su vez, vino acompañada de la implantación del carnet por puntos. "Lo más importantes es que la velocidad a 30 km/h permite que los atropellos no sean tan graves y que los conductores puedan reaccionar a tiempo y evitar un accidente", afirma Chanca.



LA SITUACIÓN MÁS ALLÁ DE ZARAGOZA CAPITAL

En Huesca, también hay muchas calles que ya tenían limitada su velocidad a 30km/h, pero se está valorando hacer un enfasis en su señalización. Además, algunas de ellas sí que bajan su velocidad de 30 a 20 km/h al tratarse de plataformas únicas. "Durante estos días trabajaremos en la reseñalización de las vías que sí sufran una alteración pero es una reducción de 10 km/h, así que las afecciones son mínimas", nos cuenta la intendente de la policía local de Huesca, Beatriz Rivas.

Mientras, en Teruel, la medida es novedosa y se aplica en la mayoría de las calles de la ciudad exceptuando la vía perimetral y el eje Avenida Sagunto - Carretera de Alcañiz. "Las cifras que tenemos de medición ya apuntaban que el tráfico de la ciudad se había ralentizado y que la velocidad, en muchos casos, apenas alcanzaba los 30 km/h", afirma la concejal de Movilidad, Ana Oliván.

En otros grandes municipio de Aragón, como Jaca, la medida de circular a 30 km/h ya estaba implantada. Allí lo hicieron en 2018 bajo el proyecto “Jaca Ciudad 30”. "Al principio hubo algo de revuelo y protesta con esta medida, pero al final se ha demostrado que fuimos visionarios en esta medida", asegura Manuel Díez es el concejal de movilidad de Jaca.

Y no lejos de allí, en Sabiñanigo, la media sí es nueva y por tanto hay que mentalizar a los vecinos. Lo hacen con la campaña “Sabi va a 30” en la que niños y niñas del municipio escenifican un accidente, se preguntan qué significan las flores que hay colocadas en una farola o les piden a sus padres que reduzcan la velocidad. "Son 4 vídeos que muestras situaciones cotidianas para concienciar a la ciudadanía de que si todos conducimos a 30 km/h es algo beneficioso para todos: para la seguridad, la calidad del aire, la reducción de la contaminación...", asegura Marisa Morillo es concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿QUÉ SANCIONES SE INTERPONEN POR SUPERAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD?

En las vías en las que hay que circular a 20 km/h, la multa sería de 100 euros si circulas hasta a 40 km/h, pero si sobrepasas esta velocidad ya te retiran también puntos del carnet. Circular entre 41 y 50 km/h está multado con 300 euros y 2 puntos; de 51 km/h a 60 la multa se eleva a 400 y se retiran 4 puntos; de 61 km/h a 70 la sanción es de 500 euros y 6 puntos; y si se superas los 71 km/h, la multa se eleva a 600 euros con la retirada también de 6 puntos del carnet.

En el caso de las vías en las que hay que circular a 30 km/h, si sobrepasas esta velocidad la multa es de 100 euros hasta los 50 km/h. Si circulas de 51 km/h a 60 la multa es de 300 euros y dos puntos; la cuantía se eleva a 400 euros y 2 puntos en caso de circular de 61 km/h a 70; mientras que por circular de 71 a 80 km/h la multa sería de 500 euros y 6 puntos. Por último, por circular a más de 81 km/h la sanción se elevaría a 600 euros y la retirada de 6 puntos del carnet.

"No es fácil circular a 30 km/h, la señalización no es magia y no consigue que todo el mundo limite su velocidad. Por eso es necesaria la vigilancia. Hay otras medidas también como el estrechamiento de la calzada, algo muy efectivo para que los vehículos reduzcan su velocidad", afirma Jose Antonio Chanca.

Síguenos en Twitter y Facebook