Aragón confina Zaragoza, Teruel, Huesca y otras localidades y adelanta el toque de queda a las 22:00

Aragón vuelve a endurecer las medidas ante la pandemia. Hace apenas 10 dias, se ponían en marcha nuevas restricciones referentes al aforo de bares, gimnasios y tiendas. Esas medidas no han sido efectivas para frenar la curva de contagios que atraviesa uno de sus peores momentos desde marzo. En las últimas horas se han confirmado más de 830 nuevos casos que se suman a los 907 correspondientes a la jornada del miércoles. La tasa de positividad alcanza el 20% y es urgente tomar medidas antes de que vuelvan a saturarse los hospitales y las UCIs.

Ante todo ello, Zaragoza capital queda de nuevo confinada perimetralmente. No se podrá salir y entrar de Zaragoza salvo por causa justificada: ir a trabajar, a un centro educativo, al médico o a cuidar a una persona dependiente. El confinamiento perimetral se extiende también a otros municipios.

Brotes de COVID en 18 residencias de Aragón con sus usuarios ya vacunados La semana que viene comenzará la administración de la segunda dosis de la vacuna en las residencias de mayores. Se adelanta al día 16 la vacunación de sanitarios en hospitales ZARAGOZA 14 ene 2021 - 15:44

Es el caso de Ejea, que el jueves concentraba el 10% de los nuevos positivos en Aragón; Alcañiz que ronda los 50 casos diarios en las últimas jornadas, Calatayud, Cuarte, Utebo, Tarazona y las ciudades de Teruel y Huesca. Se mantienen a su vez, los confinamientos provinciales y el de la comunidad autónoma al menos, hasta el 31 de enero.

Controles del confinamiento en Aragón / FOTO: Guardia Civil

Además el toque de queda se adelanta a las 22:00 horas, una hora antes de lo que está establecido actualmente. Así, desde las 22:00 horas y hasta las 6:00 horas no se podrá salir de casa, salvo causa de fuerza mayor. Otra medida importante es la limitación de reuniones a un máximo de 4 personas tanto en el ámbito privado como en el público.

RESTRICCIONES EN COMERCIOS Y HOSTELERIA

Estas restricciones de movilidad vuelven a afectar de lleno al sector de la nieve. Los Pirineos no podrán ahora recibir visitantes ni siquiera de Huesca capital. Sin embargo, las medidas no quedan aquí. Hay más que afectarán a los comercios y hosteleros. El cierre de todos los negocios no esenciales se adelanta de viernes a domingo a las 18:00 horas. Así bares y tiendas, a excepción de las de alimentación y aquellas consideradas esenciales, deberán cerrar dos horas antes de lo que lo hacen en estos momentos. Una restricción que se aplica, de momento, solo los fines de semana. De lunes a jueves el cierre podrá seguir siendo a las 20.00 horas.

Nuevas restricciones en hostelería y comercio / EUROPA PRESS

El horario de cierre de los comercios no esenciales se ha visto muy afectado en las últimas semanas. La hostelería comenzó el año abriendo hasta las 22:00 horas y en apenas quince días ha visto reducido su horario de actividad en cuatro horas de viernes a domingo. El cierre a las 18:00 horas es una medida inédita en Aragón que nunca antes se había tomado.

Resumen de las últimas restricciones en Aragón

Los aforos de momento, no se modifican al estar ya muy restringidos. Son del 25% en los comercios y del 30% en los gimnasios y en los espectáculos culturales. En los bares, el aforo seguirá siendo del 30% en interior con un máximo de 4 personas por mesa sin uso de la barra y del 50% en terraza con un máximo de 6 personas por mesa y la prohibición expresa de fumar. Se vigilará de cerca los aforos de los centros comerciales para evitar las aglomeraciones que se han producido en las últimas semanas. Todas estas medidas entran en vigor este mismo sábado día 16 de enero.

