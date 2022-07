Zaragoza bate el récord histórico de jornadas anuales por encima de los 40ºC

Nunca en la historia habíamos pasado tanto calor en Zaragoza durante tantos días. Es el récord que se ha batido este mismo fin de semana en la capital aragonesa. Por primera vez desde que hay registros, Zaragoza ha alcanzado temperaturas superiores a los 40 grados durante 8 días de un mismo año.

El récord hasta ahora estaba en 2019 cuando superamos los 40 grados en 7 jornadas anuales, pero ahora el calor ha batido todos los registros. Este domingo la estación del Aeropuerto de Zaragoza alcanzaba los 40´5 grados y así son ya 8 jornadas al año en las que hemos superado los 40 grados. Y es que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intesas como explicaba en COPE el portavoz adjunto de la AEMET en Aragón, Arcadio Blasco.

“Está claro que las olas de calor siempre han existido pero es indudable que su frecuencia e intensidad serán cada vez mayores. La causa está clara, es el cambio climático. Este cambio climático hace que las olas de calor sean más frecuentes e intensas", afirma Blasco. Además de calor, el cambio climático también nos trae mayores contrastes entre los meses de verano e invierno: “Desde hace unos años esto también es más frecuente e intenso. La frecuencia de estas situaciones está empezando a ser cada vez mayor".

La temperatura más elevada de este verano se alcanzó el pasado 17 de julio con 41´9 grados en el Aeropuerto de Zaragoza. La máxima histórica del aeropuerto se registró el 7 de julio de 2015 con 44´5ºC. Esta semana el calor nos dará un respiro, pero no nos confiemos: "Estos días las temperaturas serán mucho más suaves de unos 34 – 35 grados. Todavía es pronto para decir cómo será el resto del verano. No descartemos pasar calor en agosto. Esto no es una ciencia exacta y es dificil hacer una predicción a largo plazo. Estos días va a ser un calor llevadero, pero queda mucho verano".

Los registros históricos de temperatura en el Aeropuerto de Zaragoza se toman desde 1950. Desde entonces se han alcanzado los 40 grados en 22 años diferentes, pero en la mayoría de los casos en solo una ocasión por año. Hasta ahora los años más calurosos, además de este 2022, han sido 2019 y 2012.

Síguenos en Twitter y Facebook