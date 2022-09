Zaragoza recupera las buenas cifras de congresos organizados tras la pandemia. Este año acogerá alrededor de 300 eventos frente a los 136 que se organizaron en 2021. Además, estos eventos supondrán un impacto económico para la capital aragonesa de hasta 50 millones de euros, el doble que el año pasado. Los datos mejoran, pero todavía no se acercan a los prepandemia: en 2019, en Zaragoza se celebraron 530 congresos que dejaron cerca de 100 millones de euros.

El director de Zaragoza Congresos, Miguel Ángel Argente, ha destacado el éxito que está teniendo este año la organización de eventos: "La situación actual ha llevado a constatar un importantísimo incremento en el mercado de congresos y eventos en Zaragoza en el primer semestre de 2022 y con unas perspectivas de que aumente considerablemente hasta final de año".



Otra buena noticia para este sector es que también han aumentado las empresas asociadas a Zaragoza Congresos, pasando de 132 a 146, lo que demuestra el interés que tienen las empresas por nuestra ciudad. Las previsiones con respecto a 2023 son también “muy buenas”, según ha apuntado la vicealcaldesa y consejera de Cultura, Sara Fernández: "Hay muchos congresos ya reservados y además a finales de año, España va a presidir la Comisión Europea y eso supondrá más congresos a nivel internacional".

El primer evento de esta nueva temporada tendrá lugar a finales de septiembre, cuando se celebre el Congreso Mundial de Periodismo organizado por World Association of News Publishers. Un evento al que asistirán cerca de 800 personas procedentes de distintos países, entre ellos, periodistas internacionales de grandes medios como el New York Times, The Washington Post, Financial Times, BBC,The Guardian o La Nación, entre otros.