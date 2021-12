Yolanda: “Respetamos los precios porque la gente no tiene la culpa de la subida de la luz”

El proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y de Mercazaragoza de “Mi Comercio en la Red” en el cual se apoya al pequeño comercio para que pueda acceder a las redes sociales sigue sumando adeptos. Es el caso de Charcutería Yolanda en el Mercado del Paseo de Teruel.





Está regentada por Yolanda Ferrer Canales que nos contaba en COPE que lleva más de 10 años trabajando en ella pero que es desde hace tan sólo dos años que tomó los mandos de la charcutería al jubilarse su jefe. Ahora, ella y Beatriz, su compañera de trabajo, ofrecen un surtido selecto de productos de todo el mundo.





Si nos pasamos por su puesto en el mercado veremos “los mejorees jamones de Teruel, ibericos...comidas preparadas...” cuenta Yolanda, que también nos explica que son muchas las personas mayores que prefieren comprar las comidas preparadas para no trabajar tanto. Además ofrecen una selcción de quesos nacionales e internacinales. Ahora en época navideña, Yolanda ha traído unos maravillosos pates franceses, delicatesen, y un jamón de Barrachina, que se ha convertido en la estrella de la casa. “Viene gente de toda Zaragoza a buscar ese jamón”, nos explica la charcutera.

Una razón más para visitarlas es que en todo el mercado han decidico no subir los precios en Navidad. “Respetamos los precios, porque la gente no tiene la culpa de la subida dela luz”, nos cuenta Yolanda que dice que al menos hasta enero seguiran igual. “Para ayudar a que las navidades nos salgan bien a todos.”

Yolanda decició sumarse a “Mi comercio en la red”, el proyecto de digitalización del Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza. “Yo no concía el sistema de vender en la red y me ha venido muy bien, me ha conocido mucha más gente”, nos cuenta Ferrer. La charcutería está en Facebook e Instragram y esto le ha servido para poder exponer sus productos con fotografías y ganar, así, clientela. Además tiene también WhatsApp Business que ha sido todo un descubrimiento para ellas. “Llegas mejor a tus clientes, de forma personalizada, les puedes ofrecer ofertas directamente por telefono personalizadaas y ellos te responden muy rapido” cuenta Yolanda. Con ésta fórmula han conseguido poder hacer también servicio a domicilio. Una opción que ha llevado a Charcutería Yolanda a aumentar su negocio y ofrecer cercanía y calidad.

