La vuelta al cole supondrá este año en Aragón un gasto medio de 400 euros por alumno

Faltan 15 días para que se inicie el nuevo curso escolar y muchas familias que no se han recuperado todavía de los gastos de las vacaciones de verano, están inmersas estos días en la vuelta al cole que este curso tendrá un precio medio de 400 euros por alumno en Aragón. Una cifra muy parecida al del curso anterior.

Ese gasto no va a suponer un incremento importante respecto al del año pasado. No obstante esta cifra puede variar dependiendo de varios factores: si el colegio es público, concertado o privado, si se van a necesitar más o menos materiales escolares en función del centro escolar, si en el colegio se necesita uniforme o no, si la familia quiere contratar el servicio de comedor, el transporte o las actividades extraescolares. José Ángel Oliván, Presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, asegura que "los materiales fundamentales y que más afectan, practimamente no se han movido, la vuelta al cole 2023-2024 va a ser muy parecida a la del pasado curso."

En varios centros, los padres y madres del centro organizan diferentes mercadillos, donde las familias pueden adquirir libros y uniformes de segunda mano a un precio reducido. Dese la UCA recomiendan "no acuidir a las financiaciones fáciles, los fraccionamientos de pago con las tarjetas de crédito, son muy caras y tienen un tipo de interés muy alto."

Además, desde la asociación nos recuerdan que las familias no tienen que acudir obligatoriamente al comercio que el centro les recomienda, "en teoría no debería haber centros recomendados". Muchas veces desde el colegio facilitan un comercio donde comprar el material para el curso, pero "las familias tienen libertad para adquirir el material escolar donde crean conveniente.", conclyue Oliván.

