PP y Vox se quedan solos en la reprobación de cuatro consejeros de la DGA

PP y Vox se han quedado solos en su rechazo al discurso de Javier Lambán y en la reprobación de cuatro consejeros del Gobierno de Aragón. Era parte de sus propuestas de resolución tras el debate del Estado de la Comunidad. Los grupos habían presentado 112 y se han aprobado 63, algo más de la mitad, el 56%.

PP y VOX pretendían reprobar a los consejeros de Ciencia (Maru Díaz), Hacienda (Carlos Pérez Anadón), Derechos Sociales (María Victoria Broto) y Sanidad (Sira Repollés). Mar Vaquero, del PP, aseguraba que "el Gobierno más caro de la historia de Aragón no se puedepermitir no ser útil a la sociedad, a ustedes lo que más les importa es la supervivencia del Gobierno". Por su parte, Santiago Morón, de Vox, justificaba la petición de reprobación, por ejemplo, del consejero de Hacienda: "Hay ayudas para el tejido productivo aragonés que no han llegado un año y medio después de la pandemia, que el 31 de diciembre vencerán y que si no se han asignado, habrá que devolver al Estado 90 millones de euros, si es no es motivo para la reprobación ya me dirán".

El PP solo ha conseguido el apoyo para el 16% de sus propuestas, entre ellas elaborar un plan estratégico de turismo internacional o un nuevo plan de infraestructuras educativas. De Vox no se ha aprobado ninguna propuesta.

Más acuerdo ha habido con Ciudadanos, que ha sacado adelante 23 de sus 29 propuestas, el 80%. Su portavoz, Daniel Pérez Calvo, asegura que pretenden "aportar soluciones a problemas reales”. La formación naranja plantea una mejora en la valoración de la dependencia, las condiciones ferroviarias, la Atención Primaria, compensar la subida de la presión fiscal con una rebaja del tramo autonómico del IRPF o fijar el 2022 como el año de Ramón y Cajal. “No buscamos solo charlas y conferencias, sino que queremos un compromiso económico con la ciencia, ahora y para las siguientes legislaturas. Debemos ser referente en ese sentido”, ha expuesto.

IU ha conseguido apoyo para 6 de sus 7 propuestas, con más recursos para colegios públicos o un plan estratégico de necesidades energéticas.

Sin embargo, otros puntos, como la apuesta por la unión de estaciones de esquí se ha aprobado a pesar de que no hay consenso en el cuatripartito. CHA y Podemos han votado en contra. “Nosotros vamos a hacer caso a la comunidad científica, que dice que las estaciones de esquí no serán tan rentables y eficientes”, explica Nacho Escartín (Podemos). La diputada de CHA Carmen Martínez cree que deben fomentarse la modernización de estaciones y la desestacionalización del empleo y el turismo de forma paralela con el “cuidado de un entorno tan frágil como el Pirineo".

Finalmente, el seno del cuatripartito ha presentado 28 propuestas, cuatro cada grupo y doce de manera conjunta. Han prosperado propuestas para un nuevo plan de salud mental, reducir la bercha digital, integrar el 061 en el 112, una directriz contra la despoblación o promover Teruel como sede de la futura Agencia Espacial Española.

Síguenos en Twitter y Facebook