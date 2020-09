PP, Vox y Cs se oponen a la elección de Fernando Simón como Hijo Predilecto

La propuesta de Zaragoza en Común para que el aragonés Fernando Simón sea nombrado Hijo Predilecto de la ciudad, parece que va a traer cola. Lo habitual es que cada grupo proponga sus candidatos a los distintos galardones que concede el Ayuntamiento con motivo de la festividad del Pilar, y que luego se aprueben en un pleno municipal. Pero esta vez, parece que no habrá esa unanimidad... aunque no sería la primera vez ya que en su día IU votó en contra de la propuesta de Manuel Pizarro y Podemos en la anterior legislatura se abstuvo en la votación para que la empresa aragonesa Saica recibiera la medalla de oro de la ciudad. De todas formas, y a pesar de las discrepancias los nombramientos salieron adelante. El problema es que ahora con la oposición de PP, Ciudadanos y Vox, la elección de Simón no va a prosperar en el pleno de este viernes.

Zaragoza en Común ya ha dicho que no cambiará su propuesta de Hijo Predilecto. Creen que esa distinción sería un reconocimiento a la gestión realizada por Simón durante la pandemia y no piensan presentar a ningún otro candidato como les ha pedido el PP. La formación ha pedido con el apoyo del Psoe y Podemos, la convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces para tratar el asunto. La portavoz socialista Lola Ranera ha acusado al PP de ser rehén de los dos votos de Vox. Por su parte la portavoz del equipo de gobierno, María Navarro, ha explicado en COPE, que Simón no reúne los méritos necesarios para recibir esa distinción.

Ciudadanos cree que la designación de Simón “no responde al sentir de la mayoría de los zaragozanos”. Vox también ha dejado claro en redes sociales, que no apoyará la distinción a Simón que consideran que “es un insulto a Zaragoza nombrar hijo predilecto a ese canalla”. Por último, la consejera de Sanidad Sira Repollés, ha lamentado que Fernando Simón no vaya a recibir por motivos políticos un reconocimiento del que es merecedor.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.