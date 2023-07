VOX no dará su abstención a Azcón a cambio de nada

El sueño de Jorge Azcón de gobernar en solitario se desvanece. Vox, el único partido con quien suma mayoría absoluta, ha dejado claro hoy que no van a regalar su abstención a cambio de nada. El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, asegura que, para que cambio en Aragón sea real, Vox tiene que estar en el Gobierno. Lo ha dicho alto y claro tras su reunión con la presidenta de las Cortes, Marta Fernández.

Nolasco tiene las cuentas claras: El PP y VOX, 28+7 son 35, mayoría absoluta. Todo lo demás, no sirve. Y no van a regalar sus votos a cambio de nada. "El Gobierno de Aragón no cambiará si VOX no entra en el ejecutivo. Nosotros queremos estar para supervisar la acción de este gobierno y para ello tenemos que estar dentro, no de forma colateral o residual", ha asegurado Nolasco.

En Vox dicen seguir con la mano tendida y exigen un acuerdo mínimo programático, pero aseguran que no ha habido ningún contacto con el PP desde el 23 de junio, cuando Vox se hizo con la presidencia de las Cortes. Y no entienden que los populares sí estén negociando con el PAR o con Teruel Existe. "Si ese partido que nos demoniza quiere pactar con el PP en la Diputación o en la comarca o donde no estemos nosotros, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero si lo que esperan es que nos abstengamos o votemos a favor en un gobierno en el que no estemos nosotros pero sí este Aragón Existe o el PAR, por ahí no vamos a pasar. No vamos a abstenernos a cambio de nada", afirma Nolasco.

De Guitarte ha dicho que ha sido socio de Sánchez y de Bildu y que no está dispuesto a abstenerse para que sean otros quienes entren en el Gobierno. A dos días de que Azcón sea proclamado candidato, las cosas se le complican. El plazo para la investidura concluye el 23 de agosto y parece que Aragón va a ser la única comunidad que no tiene gobierno antes de las Elecciones generales del 23 de julio.

