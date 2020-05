Vox considera insostenible que Ventura siga como consejera de Sanidad

El líder de Vox, Santiago Morón, considera que la situación de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, al frente del departamento se ha hecho “claramente insostenible”. El máximo responsable de la formación en Aragón, la acusa de gestionar “a espaldas de los profesionales sanitarios, con el resultado de más de 900 contagiados”. Así lo ha manifestado tras la reunión que ha mantenido hoy con el presidente aragonés, Javier Lambán, dentro e la ronda de contactos que está manteniendo el jefe del Ejecutivo.

Morón admite que no se le puede achacar a la consejera la parte de la gestión que ha venido marcada por el Ministerio de Sanidad, “pero sí la mala relación con los profesionales”. La situación de Ventura, insiste “no tiene vuelta atrás”, por lo que aboga por la constitución de un nuevo equipo “más dialogante y capaz”.

COMISIÓN SIN SECRETISMOS

Vox, único partido que no participa en la mesa para la reconstrucción de Aragón, ha propuesto a la DGA crear una Comisión especial en las Cortes, “que no sería una comisión de investigación, sino que trataría como tema fundamental el coronavius, se prolongaría durante un año y a la cual se invitaría a los agentes sociales”. La formación ha justificado su abandono de la mesa técnica en la que ya están los agentes sociales y el resto de formaciones porque, según Morón, no le gustaba “el secretismo de las deliberaciones ni el formato, excesivamente rígido”.

Las propuestas de Vox pasan por generalizar los test a sanitarios y a la población, mejorar las condiciones de las residencias, facilitar la contratación de temporeros, reconocer como actividad esencial a los abogados del turno de oficio y defender la tauromaquia. Además, abogan por mantener el tejido productivo con contención fiscal y reduciendo el gasto político.

