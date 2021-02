Visitar El Pilar, ver a los nietos o pasear. Así planifican nuestros mayores la salida de las residencias

Las restricciones en las residencias de ancianos de Aragón se relajan ligéramente. Los usuarios que ya estén vacunados por completo pueden salir a dar paseo alrededor del centro, recibir la visita de hasta cuatro familiares y también pasar periodos más largos fuera del centro. La vacunación supera el 90% de los residentes y la caída de los contagios permiten dar un poco de oxígeno a nuestros mayores.

Cope Zaragoza se ha acercado a la residencia de Rey Ardid en Rosales del Canal, en Zaragoza, para conocer cómo han recibido la noticia los residentes y sus familias. Y lo cierto es que hoy nos sonreían con la mirada. Algo está yendo mejor. El virus les encerró pero las vacunas les están abriendo las puertas de nuevo. En el centro Rey Ardid ya están vacunados el 95% de los residentes. Francisco nos cuenta que cuando salga quiere ir a visitar la Basílica del Pilar. “Vendrá mi hijo un día de estos y me llevará, también a comer. Ya tengo ganas”.

Francisco acompañado por la directora del centro, Paula Álvarez / COPE.ES

Francisco ya ha recibido las dos dosis de la vacuna. Pilar, de 86 años, le falta la segunda. Está acompañada de su hija Ana Cristina. Las dos esperan con ganas la segunda dósis. “Cuando me pincharon dije: ‘ya tengo la puerta un poco abierta’”, nos explica entre risas Pilar. Y ¿qué hará ahora?: “Salir a la calle y decir ‘qué estoy aquí’; pero también ver a mis nietos y a mi biznieto”. Su hija señala que cuando se pueda “volverán, no a la vida habitual, pero sí ha celebrar y compartir todo lo que no se ha podido hacer en todo este tiempo”.

Pilar, usuaria del centro, y su hija Ana Cristina / COPE.ES

En Rey Ardid también hablamos con Ana, es la hija de Carmen. Hoy ha venido a visitarla con más alegría si cabe. Le ha traído galletas. Carmen le mira a los ojos y le sonríe. Ella va en silla de ruedas y está acompañada todo el rato de una muñeca. Lleva también un rosario. Nos dicen en la residencia que le gustaba coser y que disfruta con el jardín de la residencia.

Carmen ya ha recibido las dos dósis. Sus familiares respiran más tranquilos después de una temporada dura en la que el COVID los golpeó de cerca. Su hija Ana nos explica que Carmen pasó el Coronavirus sin muchos síntomas. “Ha sido muy dificil, y ahora estamos muy emocionados y contentos de poder verla casi todos los días. Nos proporciona alegría y tranquilidad”.

Tras el anuncio de la consejería de Ciudadanía, los centros ya se pueden ir organizando las citas previas. En Rery Ardid ya cuenta con una sala acondicionada para recibir las visitas de los familiares. La directrora, Paula Álvarez, nos explica que “cuenta con una salida independiente para garantizar la distancia de seguridad y gestionar con cita previa las visitas”; a lo que se suma, también ahora, las salidas al jardín y los paseo alrededor del centro.

La residencia Rey Ardid está especializada en Alzhéimer y otras demencias, y se encuentra en Rosales del Canal / COPE.ES

El centro abrió en octubre, en plena tercera ola de contagios, pero afortunadamente no han tenido contagios. “Las medidas de seguridad y la prudencia se mantienen porque hay que seguir en alerta”, nos indica Álvarez. La residencia está especializada en Alzheimer y otras demencias. Cuenta con 36 residentes y 35 trabajadores. Por sus patologías estas personas necesitan mucho más contacto físico, que el Coronavirus les había arrebatado.

