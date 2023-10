Villanueva de Huerva ya puede volver a beber agua del grifo

Los vecinos de Villanueva de Huerva ya pueden volver a beber agua del grifo. Han estado tres días con restricciones debido a que la mañana del pasado viernes, 29 de septiembre, se detectó una bacteria, la Clostridium, que a diferencia del protozoo que ha causado el brote de gastroenteritis en Tarazona, sí se elimina con el cloro.

"Nos ha avisado Salud Pública de que el agua ya es potable", ha explicado satisfecha a COPE la auxiliar del Ayuntamiento, Elena Tarim. El mismo viernes se llevó a cabo un recontrol y en la mañana de este lunes el resultado ha sido ya negativo, por lo que la bactería ya no es un problema.

En este caso no ha habido afecciones en la salud de los vecinos, como sí sucedió en Tarazona. El agua no podía usarse para beber ni cocinar, ni siquiera hervida, porque la bateria resiste altas temperaturas. El alcalde de la localidad emitió un comunicado alertando a los vecinos del no consumo de agua del grifo y explicando que "se reanudará el servicio de agua cuando los análisis de comprobación garanticen un resultado idóneo para el consumo", lo que ha sucedido este lunes. Sí se ha podido utlizar para ducharse y para fregar los platos, por ejemplo.

Al tratarse de una bacteria sensible al cloro, el proceso de cloración ha solucionado el problema. Tarim ha explicado que, debido a las altas temperaturas, el Ayuntamiento había decidido subir el nivel de cloración, ya que con el calor tiende a evaporarse. Esa decisión pudo haber solucionado de forma rápida el problema.

Durante los 3 días que han durado las restricciones, se ha repartido agua embotellada a los vecinos. "Cuando se comunicó, muchos vecinos ya habían comprado y se había agotado en las tiendas, conseguimos un palé y se ha suministrado a los vecinos en garrafas de 5 litros, dejando alguna en el Ayuntamiento por si la sitación se prolongaba.

Según indican desde el Consistorio, la bacteria pudo llegar al agua y contaminarla tras las intensas lluvias, que han arrastrado barros.

