Víctor Fernández sigue en el Real Zaragoza por "una cuestión sentimental"

Víctor Fernández se queda en el Real Zaragoza por una cuestión puramente “sentimental”. Así lo ha dicho él mismo esta mañana tras conocerse que amplia su contrato con el club zaragocista por una temporada más.

“Me puede el corazón, mi identificación con ester club y esta tierra, y sobre todo, uno no puede ser insensible a lo ocurrido en los últimos días. Me he dejado guiar por el corazón y estoy muy feliz de que se me haya dado esta oportunidad de luchar para alcanzar el objetivo que todos deseamos", ha asegurado en La Romareda el entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández.

Fernández llegó pensando en salvar al Real Zaragoza e irse en este mes de junio, pero finalmente continuará dirigiendo al equipo. Asegura que se ha dejado guiar por el corazón y que ahora mismo está pletórico. De cara al año que viene es consciente de que hay que reconstruir la plantilla, siendo competitivos y no equivocándose. Para ello, trabajará de la mano con la dirección deportiva de Lalo Arantegui.

“Cada uno tiene su parcela y cometido, pero ven más 4 ojos que 2. Se va a llegar a puntos de acuerdo porque todos buscamos el bien del grupo. Con consenso todo será más fácil. El trabajo de equipo es fundamental. Necesitamos unidad en todos los estamentos”, asegura Víctor Fernández en cuanto a su responsabilidad dentro de la dirección deportiva del Real Zaragoza.

Víctor Fernández asegura que es consciente de las posibilidades económicas del club y de su límite salarial. Y en cuanto a objetivos, no duda en hablar del ascenso a Primera División: "Los propietarios no me han dicho cual es el objetivo. No me lo tienen que decir, me lo autoimpongo. Voy a luchar por recuperar un sitio que nunca debimos perder. No hace falta que me comenten qué es lo que necesitamos. Entre todos los conseguiremos”.

