Vecinos de Vera de Moncayo: "No solo es visitar el Monasterio de Veruela, sino mantener los alrededores"

Preocupación entre los vecinos de Vera de Moncayo por las consecuencias que el incendio de Añón va a tener a largo plazo en su municipio. Afirman que prácticamente todos los cultivos y superficie forestal del termino municipal de Vera han quedado arrasados. Durante los días que han permanecido lejos de su municipio, los vecinos no han dejado de preocuparse por su pueblo y sus campos. De hecho, algunos llegaban a aproximarse lo máximo posible para ver cómo estaba el monte y sus propios cultivos.

"Las cosas están mal. He estado dando vueltas todos los días y cada vez era peor. Se ha quemado casi todo el término municipal. Hay daños tanto en cultivos como en el ganado. Y lo que es lamentable es ver el monte. Tenía unas encinas maravillosas y ahora da pena verlo. El desalojo fue muy rápido. Vino la Cruz Roja, Guardia Civil... Dormí estos días en casa de mi hija en Torrellas, pero venía al pueblo casi todos los días para ver si se podía hacer algo", nos cuenta un vecino de Vera de Moncayo.

Los vecinos afirman que de las 3.500 hectáreas de masa forestal y campos de su término municipal, se han quemado al menos 3.300. Piden que las administraciones se impliquen no solo en la recuperación sino en la prevención de incendios futuros con la limpieza de los montes. "Es una pena. Acabó de ir hasta el Monasterio de Veruela y está todo negro a ambos lados de la carretera y en el paseo que hay hacia Veruela. Si vas hacia el Molino de Veruela está todo igual", afirmaba una vecina de la localidad en COPE.

"Esto no se puede quedar así. Un Ayuntamiento tan pequeño como este no se puede hacer cargo de algo así. Las administraciones deben hacerse cargo. No sé si la Comarca o la Diputación Provincial pero hay que estar aquí. No todo es apagar el incendio, es también limpiar el monte. Este año estaba la hierba de medio metro. No solo es visitar el Monasterio de Veruela, sino mantener los alrededores. Deben cambiar las cosas porque es muy triste lo que está ocurriendo", añadía.

En Vera de Moncayo además de monte y campos de cereal, se han quemado carrascas, olivos y almendros. Muchos de estos cultivos tardarían entre 10 y 12 años en volver a ser rentables en caso de que vuelvan a plantarse. Por ello, muchos agricultores se replantean si continuar con su labor. La calidad del suministro de agua potable también se ha visto afectada por las cenizas del incendio. El Instituto Aragonés del Agua trabaja en encontrar una solución lo antes posible.

LOS VECINOS DEL SANTUARIO DE LA MISERICORDIA PUEDEN VOLVER A SUS CASAS

Los vecinos del Santuario de la Misericordia de Borja ya están autorizados a volver a sus casas, después de haber sido desalojados el pasado sábado con motivo del incendio forestal declarado en Añón del Moncayo. Se trata de un grupo de entre ocho y diez personas, que han sido los últimos en volver a sus hogares ya que hasta ahora no se había podido restablecer el suministro eléctrico.

Además el Monasterio de Veruela ha vuelto a abrir sus puertas en su horario habitual. Lo que se ha suspendido ha sido el concierto previsto para este sábado, 20 de de agosto, dentro del festival Veruela Verano de la artista Valeria Castro Ibercaja procederá a la devolución del importe de las entradas a las personas que ya las habían comprado.

