Ventiladores e hidratación, así plantan cara los zaragozanos a la ola de calor

43 grados. Es la temperatura máxima que se alcanza en esta ola de calor en Zaragoza. La Ribera del Ebro está en alerta roja, mientras que el aviso es naranja en el resto de la provincia de Zaragoza, toda la provincia de Huesca y el Bajo Aragón en Teruel. Las máximas también son calurosas, no bajan de los 25 grados en Zaragoza capital. Y así vamos a seguir hasta el próximo domingo porque no será hasta el lunes cuando las temperaturas máximas bajen de los 40 grados.

Zaragoza se va a quedar muy cerca de su record de calor situado en los 44´5 grados. Y entre los aragoneses hay de todo. Desde quienes llevan fatal este calor hasta otros que acaban de regresar de vacaciones y aún lo están asimilando. "Lo llevo muy mal. Bebo mucha agua y voy siempre por la sombra", nos contaba una zaragozana.

"¿Qué como lo llevo? Voy aguantándolo. Duchas y duchas, para intentar estar lo más fresco posible", afirmaba en COPE otro zaragozano. "Yo lo llevo mal, estoy muy agobiada", nos decía una vecina de la capital aragonesa que pasea por el centro de la ciudad.

Ante este calor, Zaragoza ya tiene activado el Plan de Protección Civil con piscinas a mitad de precio, flexibilización de horarios en el albergue y vigilancia en determinadas zonas para evitar incidentes con aquellas personas que quieran bañarse en una fuente o en las riberas de los ríos. Desde Protección Civil advierten de lo peligroso de refrescarse en el Ebro o en el Gállego, y es que hay mejores formas de sobrellevar el calor. "No tengo aire acondicionado porque no me gusta. Estoy con el ventilador en casa y bebiendo mucha agua", nos contaba una zaragozana.



"Yo opto por cerrar todo, estoy pendiente todo el rato del termómetro para ver que no suba la temperatura en casa. Y así, a aguantar, porque a mi no me gusta ir a la piscina", afirmaba otra vecina del centro de Zaragoza. "Tengo los trucos típicos de las abuelas, los de toda la vida. Ventilar por la mañana, después estar en plan cueva, recurrir a los cubitos de hielo, hidratarme y tener una buena alimentación, eso también es muy importante. No comer mucha grasa ni mucho azúcar", nos contaba otra aragonesa dandonos sus principales consejos ante el calor.

Mientras, quienes están de vacaciones pueden optar por medidas mucho más efectivas ante el calor: "No llevo mal el calor porque acabo de volver de la playa y aún no me ha dado tiempo de asimilarlo. El mejor truco para evitar el calor es subir al Pirineo, sin duda".

SEIS CONATOS DE INCENDIO EN LAS PRIMERAS HORAS DE ESTA OLA DE CALOR

Esta ola de calor coincide con el puente festivo del 15 de agosto. Muchos aragoneses pueden optar por pasar unos días en la montaña o hacer una excursión al monte. Ante ello, se pide mucha precaución. El Gobierno de Aragón ha situado a todos sus efectivos de Protección Civil en alerta máxima, entre ellos, hay 1.000 voluntarios. Es fundamental también la autoprotección de los aragoneses para evitar golpes de calor, especialmente, entre aquellas personas que deben trabajar a pleno sol.

Debemos evitar la exposición solar y salir a la calle en las horas centrales del dia. Es importante mantenerse bien hidratados y si notamos sintomas de un golpe de calor, como calambres, agotamientos o mareos, llamar de inmediato al 112. Además el calor, unido al viento y a tormentas puntuales acompañadas de rayos, provocaron en la noche de este miércoles los primeros incidentes. Hubo un total de 15 actuaciones por caídas de arboles, arrastre de contenedores y también por pequeños fuegos. Se registraron 6 conatos de incendios que quedaron rápidamente controlados.

El aviso por riesgo de incendios es rojo en zonas como el Bajo Ebro, los Montes Universales, el Prepirineo o el Somontano. Está prohibido arrojar al monte materiales que puedan provocar fuego como cigarrillos, botellas de cristal o papeles. Tampoco se pueden hacer barbacoas, al no ser que se realicen en estructuras fijas y cerradas por los cuatro costados.

En cuanto a las labores agrícolas, se pide reducir al máximo el tránsito de vehículos por entornos forestales. Y es que cualquier contacto con vegetación seca puede derivar en un foco de incendio. Para labores agrícolas se pide evitar realizarlas de 13 a 20 horas y llevar herramientas de extinción.

