La venta de test de antígenos en las farmacias se incrementa un 20%

Importante subida de contagios de coronavirus en las últimas horas en Aragón. Son 1.210 positivos en solo un dia, de los cuales 934 se han registrado en la provincia de Zaragoza. Estas cifras duplican las que se registraban a principios de mes y ello se está reflejando también en la subida de un 20% de venta de test de antígenos en las farmacias zaragozanas.

"Estamos notando un ligero incremento en la venta de test en el último mes. Algo que se debe al incremento de contagios de coronavirus. Si las personas saben que tienen una herramienta cómoda y fácil para testar su estado de salud, la población acude a ella una vez que tienen sospechas de haber estado en contacto con un caso positivo de coronavirus", nos dice Raquel García es presidenta del colegio de farmacéuticos de Zaragoza.

Hay que tener en cuenta además que los positivos de los test de antígenos que compramos en las farmacias ya no están contando en las cifras oficiales de contagios. Por tanto, estos serán muchos más de los que realmente se están notificando por Sanidad: "Los test de autodiagnóstico de venta en farmacias no cuentan en las estadísticas de Sanidad. Si el paciente es un sanitario o persona de riesgo sí debe ir al centro de salud para repetir el test o coger la baja, en estos casos, sí se contabilizarían".

El incremento de contagios y de venta de test de antígenos, viene acompañado además de una bajada en la venta de mascarillas que cada vez utilizamos menos. No se teme que haya desabastecimiento de test y los precios no pueden incrementarse más de lo marcado por el Gobierno. El precio máximo de las mascarillas quirúrgicas es de 0´62 y el de los test de 2´94 euros. "En diciembre había pocos test y de repente tuvimos una ola muy fuerte. Ahora la situación es totalmente diferente y no hay riesgo de desabastecimiento", asegura García en COPE.

Síguenos en Twitter y Facebook