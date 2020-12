Vaquero: "El Gobierno de Aragón está llegando tarde ante la crisis económica y social"

El Partido Popular ve al Gobierno de Aragón, incapaz de gestionar la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia, con los presupuestos que ha diseñado para el año que viene. Para los populares, estas cuentas que prevén un gasto de más de 7.400 millones de euros, no servirán para solucionar los problemas que tiene la comunidad.

Según ha explicado en COPE la secretaria general del PP aragonés, Mar Vaquero, se trata de unos presupuestos que no están alineados con la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social pactada con los grupos parlamentarios. Además, no recogen -asegura- las principales necesidades de los aragoneses. Para los populares se trata de unos presupuestos decepcionantes que no va a permitir al Gobierno gestionar en condiciones la crisis que se nos viene encima.

Los populares han presentado un total de 256 enmiendas parciales con las que tratarán de mover el destino de 75 millones y medio de euros. La mayor parte de ellas se centran en el capítulo de Sanidad dotado con 2.300 millones de euros.

En relación con el último paquete de medidas anunciado por el Gobierno este fin de semana, el PP considera que se trata de medidas insuficientes ya que ellos habían propuesto, de acuerdo con el sector de la hostelería, la apertura del 50% del interior de los locales en cuanto fuera posible.

