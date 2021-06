Vacunación en las cárceles de Aragón: tres prisiones y más de 1.700 presos

Dentro de la campaña de vacunación, se está hablando mucho de la inmunización de población vulnerable ante el virus como trabajadores de la campaña de la fruta o personas sin hogar pero, ¿cómo está siendo el proceso de vacunación en las cárceles aragonesas? Aragón tiene tres prisiones y allí, también se está vacunando a los reclusos frente al coronavirus.

ZUERA, LA MAYOR PRISIÓN DE ARAGÓN

La cárcel de Zuera es la prisión más grande de Aragón. El miércoles 26 de mayo se vacunó a 873 internos y el jueves día 27 se inmunizó a 150 internos. Son practicamente todos de entre los más de 1.200 presos aproximadamente de esta cárcel que es una de las más pobladas de toda España. La mayoría, más de mil son hombres, mientras que solo hay un módulo de mujeres con 70 internas. Han sido muy pocas las personas que se han negado a vacunarse y si se lo piensan mejor, seguirán teniendo sus dosis disponibles.

"Todos los presos están vacunados con independencia de la edad. Las vacunas fueron suministradas por el departamento de Sanidad y administradas por dos enfermeras del centro con un supervisor, formándose dos equipos de vacunación", nos cuenta en COPE, la directora del centro peniteciario de Zuera, Carmen Gambaro.

Todos los presos reciben las monodosis de Janssen. Quedan por vacunar los que se encuentran en tercer grado porque muchos de ellos, por edad, ya se habrán vacunado en sus centros de salud. También se irá vacunando a los nuevos reclusos que puedan llegar a la prisión. Entre los vacunados, no ha habido efectos adversos. "No ha habido ningún problema en cuanto a efectos secundarios a pesar de que el volumen de personas que se ha vacunado ha sido muy amplio. Se les suministró paracetamol ante posibles efectos adversos, pero no se ha producido ninguno", asegura Gambaro.

Durante la pandemia ha habido muy pocos contagios en la cárcel de Zuera, unos 40, y solo una persona tuvo que ser hospitalizada hace más de un año. Ahora la vacuna va a permitir abrir restricciones en cuanto a entradas y visitas en la prisión: "La vacunación supone levantar restricciones que teníamos como la prohibición de entrada de personal del exterior. Una vez pase un mes de la administración de las vacunas, cuando ya se haya producido la inmunización, levantaremos progresivamente las restricciones de entrada de personal del exterior y comunicaciones de los internos".

DAROCA, LA PRIMERA EN CONSEGUIR LA INMUNIZACIÓN

Un día antes que en la cárcel de Zuera, el martes día 25 de mayo, comenzó también la inmunización en la prisión de Daroca. Al tratarse de un centro penitenciario más pequeño, la vacunación allí se pudo realizar rápidamente. La prisión de Daroca tiene 400 presos, todos hombres. La cárcel fue construida en 1984.

TERUEL, LA MÁS AFECTADA POR LA PANDEMIA

Esta semana además está previsto que concluya la vacunación en la cárcel de Teruel donde hay 186 reclusos. Son todos hombres, por lo que la prisión de Zuera queda así como la única de Aragón en la que pueden ser internadas mujeres. La prisión de Teruel es la más pequeña de las tres cárceles de Aragón. Durante la pandemia ha sido además la más afectada. El coronavirus sí golpeó con fuerza a estas instalaciones en el mes de febrero con un brote que contagió en torno al 70% de los presos.

A los tres centros penitenciarios de Aragón hay que sumar los dos CIS, Centros de Inserción Social, ubicados en Huesca y en el barrio de Torrero en Zaragoza. Allí hay reclusos que cumplen sus condenas en tercer grado. Ellos también serán vacunados frente al coronavirus.

Síguenos en Twitter y Facebook