Vacunación contra el COVID en el Albergue Municipal de Zaragoza

Hoy continúa en la capital la vacunación de personas sin hogar. Alrededor de 350 personas pertenecientes a este colectivo van a ser inmunizadas contra la Covid. Ayer comenzó la vacunación en La Caridad y hoy ha continuado en la Hermandad del Refugio, con 150 personas; en la parroquia del Carmen, con otras 100 personas; y en el Albergue Municipal. Aquí estaban citadas 40 personas. En apenas una hora concluía la administración de las dosis. Todos allí se sienten ahora más seguros después de recibir la vacuna.

Vídeo 40 usuarios del Albergue se han puesto la vacuna JanssenCOPE.ES





Cuatro sanitarios del centro de Salud de Rebolería se han trasladado al Albergue para preparar y administrar las dosis de la vacuna Janssen, que sólo necesita un pinchazo. Los usuarios que han dado su consentimiento han hecho cola dentro del recinto, en una carpa exterior donde se han puesto las vacunas. Después, 10 minutos para reposar y comprobar que no había ningún efecto secundario. Pocos se lo pensaron cuando les dieron la oportunidad de vacunarse. En Cope hemos hablado con algunos de ellos. Dicen sentirse “agradecidos” y animan a que todo el mundo se vacune para que “llegue la normalidad cuanto antes”. Creen, además, que ellos están más expuestos al virus porque están en contacto con mucha más gente que va cambiando.

La gran mayoría de los usuarios ha accedido a ponerse la vacunaCOPE.ES





De las 40 personas vacunadas hoy en el Albergue, 16 residen en esta instalación y otras 24 en los pisos tutelados. En los últimos meses, otros 14 usuarios del Albergue ya han sido inmunizados por su edad. Entorno al 50 ó 60% de los usuarios actuales son los que han recibido la vacuna. Felix Mario Andués, médico del albergue, asegura que hay más gente que quiere ponerse la vacuna pero no puede tener acceso a ella porque no tienen tarjeta sanitaria o porque pertenecen a otras comunidad. “Hay mucha gente que está deseando ponerse la vacuna, pero como no tienen documentación no pueden. Esta parte hay que solucionarla”, ha explicado.

Sanitarios del centro de Salud de Rebolería han administrados las dosisCOPE.ES





La gran mayoría, asegura, ha dicho que sí a la vacuna. Además, esto les abre puertas a conseguir un trabajo en la recogida de la fruta. El año pasado se consiguieron 30 contratos para personas sin hogar. El consejero de Acción Social del Ayuntamiento, Ángel Lorén, asegura que este año lo volverán a intentar.

El consejero, por cierto, ha pedido a la DGA un protocolo para continuar con la vacunación de personas sin hogar durante más tiempo. “No debería ser algo puntual sino que tendríamos que establecer un protocolo para que las personas sin hogar de Zaragoza puedan disfrutar durante un periodo amplio de la vacunación por su carácter itinerante, las entradas y salidad y su forma de vida”, ha añadido.

Y es que mañana, recuerda, habrá nuevos usuarios que no estarán vacunados. El consejero también pide que los trabajadores y voluntarios de otros centros que trabajan con personas sin hogar, como La Caridad o El Refugio, se consideren prioritarios en la vacunación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Síguenos también en Twitter y Facebook