¿Es la vacuna china tan efectiva como las que se están administrando en Europa?

Ya nos hemos acostumbrado a hablar de vacunación, de plazos, de las diferentes dosis y de a qué tramos de edad les corresponde pasar. Concretamente en Aragón ya ha pasado medio año desde que se administrase la primera dosis en la Residencia Romareda. En Europa ese proceso también va avanzando. Pero, ¿cómo está discurriendo la vacunación, por ejemplo, en países como China?

Nos hemos querido ir hasta allí para hablar con un zaragozano que ya ha sido vacunado. Álex Muñoz vive en Shangai y nos ha explicado que allí también son dos dosis y que él, en su caso particular, no ha tenido ningún efecto secundario. ¿Por qué nos planteamos, entonces, la pregunta del titular, sobre su efectividad o no?

Pues lo cierto es que se han producido varios casos en los que españoles, residentes en China y que ya fueron vacunados, vinieron a nuestro país para ver a sus familias, amigos y seres queridos. El problema, en algunas situaciones concretas, es que al volver las pruebas y test para comprobar que el viajero está libre de COVID, está dando positivo.

Al arrojar ese resultado, esas personas van directamente a un hospital habilitado para pasar el periodo del enfermedad del coronavirus. Esa estancia, no obstante, sale del bolsillo del viajero. "Muchas veces en China los requisitos no son del todo claros y las leyes suelen cambiar bastante a menudo, así que es difícil conocer ahora cuál es la regulación sobre el coronavirus", explica Muñoz.

INFORMACIÓN DE LA EMBAJADA

Álex, este zaragozano, además nos ha hablado sobre la información que han recibido de la embajada: "Lo hizo en un tono sorprendentemente fuerte, cuando suelen ser más comedidos... Sorprendía un poco. Decía que ha habido varios extranjeros, no solo españoles, que recibieron la vacuna china antes de ir a su casa y que al volver tuvieron problemas con las pruebas".

El proceso es el siguiente: primero realizar varias pruebas en la embajada. Y una vez llegados al aeropuerto, más pruebas. Fue cuando esas últimas arrojaron valores positivos en determinados viajeros que tuvieron que ir a ese centro. "Si los anticuerpos te dan positivos por encima de un valor que no está claro te obligan a ir a un hospital y te hacen pruebas invasivas, como tomografía de tórax, pruebas COVID, de sangre... Un paquete bastante completo", sentencia este aragonés.

Álex ya está vacunado y nos explicaba cuáles se están administrando: "Son Sinopharm y Sinovac. Todos los extranjeros, o casi todos los que yo conozco, tienen la Sinopharm. Los chinos, la mayoría, reciben la otra: la Sinovac. La gente aquí prefiere la Sinopharm. Ahora la gente de china está preguntando por esta y por una tercera nueva que han sacado ahora".

