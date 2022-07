La vacuna aragonesa de la tuberculosis podría tratar el cáncer de vejiga

La vacuna frente a la tuberculosis ideada por la Universidad de Zaragoza podría ser útil también para tratar el cáncer de vejiga resistente a su tratamiento actual. El cáncer de vejiga representa el quinto tipo de tumor más frecuente en los países desarrollados, con una incidencia tres veces superior en hombres que en mujeres. Esta vacuna frente a la tuberculosis podría tratar el cáncer de vejiga no músculo invasivo, que supone el 70% de los casos detectados de este tumor. Ya se ha probado el ratones con un porcentaje de éxito del 60% elevándose al 100% de supervivencia en combinación con otros tratamientos.

"Pusimos a punto un modelo de tumores de vejiga frente a los que el tratamiento actual no era eficaz. En este concepto, probamos nuestra vacuna y pudimos comprobar que se estimulaba el sistema inmune de una forma más eficaz y erradicaba los tumores en la vejiga frente a los que el tratamiento actual no era capaz de hacer nada", nos ha explicado en COPE Nacho Aguiló, investigador y director de este equipo en la Universidad de Zaragoza.

Desde los años 70 apenas se ha modificado el tratamiento de los pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo. Sus posibilidades de tratamientos son muy limitadas y en muchos casos hay que recurrir a la extirpación de la vejiga. "El cáncer de vejiga desde hace 40 años se trata con la vacuna actual de la tuberculosis, no con la diseñada por la Universidad de Zaragoza. Lo que ocurre en un alto porcentaje de estos pacientes es que la vacuna actual no funciona de forma eficaz. Tienen pocas alternativas de tratamiento y en muchos casos se tiene que recurrir a la extirpación de la vejiga", afirma Aguiló.

La vacuna de la tuberculosis de la Universidad de Zaragoza ya ha sido estudiada en humanos, por lo que se espera que esta nueva aplicación para tratar el cáncer de vejiga pueda acelerarse lo máximo posible.

