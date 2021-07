Vacaciones seguras: las claves para evitar robos este verano

El pasado fin de semana un hombre de 29 años fue detenido en Zaragoza como presunto autor de un robo con fuerza en la habitación de un hotel. El detenido se alojaba en esas mismas instalaciones y aprovechó su estancia para robar en la habitación de un turista, situada justo al lado de la suya. El detenido le robó el móvil y dinero, abandonando después el hotel sin abonar su estancia.

Ante ello nos hemos preguntado, ¿cómo podemos pasar unas vacaciones seguras? Hay varios consejos que son fundamentales, por ejemplo, no llevar el móvil en el bolsillo trasero, llevar siempre el bolso cerrado y en la parte delantera, o no despistarnos al sacar dinero de los cajeros automáticos. "Además de todo esto, debemos tener cuidado al hacer el check-in en los hoteles, vigilando nuestras pertenencias y no dejando a la vista de otros viajeros objetos de valor como nuestro ordenador portátil", nos cuenta Beatriz Gambón, portavoz de la Policia Nacional en Aragon

"Es importantísimo también no publicar en las redes sociales que nos vamos a ir de vacaciones. Si previamente hemos realizado alguna publicación de dónde vivimos y después, decimos que no vamos a estar en casa, estamos dando demasiadas pistas a los amigos de lo ajeno", afirma Gambón.

SEGURIDAD EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Además, en este año Jacobeo, se multiplican las rutas por el Camino de Santiago y allí también debemos tener cuidado. "Hay que ir siempre identificado con DNI o pasarpote, planificar el viaje, informar a personas de confianza de dónde nos vamos a encontrar y guardar nuestras pertenencias en los bolsillo delanteros. Si vamos en bicicleta, no debemos dejarla lejos junto con el equipaje. Es recomendable no llevar una gran cantidad de dinero en efectivo en los bolsillo", nos recomienda la Policia Nacional en COPE.

Dentro del “Plan Turismo Seguro”, la Policía Nacional también recomienda el uso de la aplicación movil “Alert Cops” que nos geolocaliza en caso de peligro y facilita a los turistas los trámites de la denuncia. Hay una pestaña específica dedicada al Camino de Santiago.

