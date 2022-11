La Universidad investigará "hasta el final" los cánticos machistas del equipo de rugby de Derecho

"Incesto, violación, Derecho Campeón". Así era el grito de guerra con el que, hasta hace unos días, el equipo de rugby de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza comenzaba sus partidos. Incluso firmaban sus comunicados con las iniciales del mismo (IVDC). Se cantaba con total impunidad hasta que la semana pasada, a las puertas del 25N (Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), se hizo viral en redes sociales.

Los propios integrantes del equipo, ante el revuelo organizado, se vieron obligados a emitir un comunicado en el que pedían disculpas y se comprometían a no cantarlo más, aunque se amparaban en la tradición para justificar que, hasta ese momento, se hubiera utilizado. "La interpretación no vale, las palabras son las que son", ha asegurado el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, quien asegura que la investigación abierta en el seno de la institución académica llegará "hasta sus últimas consecuencias".

Por lo pronto, ya se ha comunicado la suspensión de la participación del equipo en el Trofeo Rector "a espensas de saber dónde llega la inspección de servicios", que se ha hecho cargo del asunto. Mayoral tiene claro que, en cualquier caso, "nunca más" volverán a permitirse este tipo de cánticos".

El rector asegura que el asunto "se cortó de raíz" en cuanto se supo e insiste en que, en su caso, no tuvo conocimiento de ello hasta que no se viralizó. Ante las críticas de algunas asociaciones de estudiantes que aseguran que la Universidad lo sabía y no hizo nada, Mayoral es claro: "Si ellos lo sabían y creían que nosotros lo sabíamos, tenían la obligación de haberlo denunciado, no vamos a fiarnos de fake news, tenemos una inspección de servicios que es quien se va a ocupar y, si realmente se sabía, lo veremos".

El propio Ministro de Universidades, Joan Subirats, que este lunes estaba en Zaragoza, se ha pronunciado también por este asunto. "No se puede utilizar la tradición como elemento exculpatorio para justificar formas de hacer que ya no tienen justificación", ha sentenciado.

La Ley de Convivencia Universitaria, aprobada en febrero de este mismo año y que sustituye al reglamento de Disciplina del año 1954 prevé sanciones para este tipo de comportamientos. Entre otros aspectos, contempla la mediación y también sustituir la expulsión de la Univesridad por otras acciones educativas.

