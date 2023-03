La unión de Astún y Candanchú se firma mientras sobrevuelan las dudas sobre los plazos

Nuevo paso en la unión de estaciones de esquí. Este miércoles se ha firmado el convenio para unir Astún y Candanchú por telecabina. Es un proyecto con menos contestación social que la de Astún y Formigal por Canal Roya, que se firmó en febrero y en el que se trabaja ya de forma paralela. Pero la gran duda siguen siendo los plazos de los que dependen los fondos europeos.

La unión Astún-Candanchú cuesta 11 millones de euros, 8 de ellos procedentes de Europa. Para que la llegada de esos fondos se haga realidad, el 75% debe estar construido antes de que acabe 2024 y, el resto, en junio de 2025. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha asegurado que el Plan de Interés General de Aragón, el PIGA, se aprobará en el próximo consejo de Gobierno, en abril.

"Si en el Gobierno de Aragón, que hemos tramitado miles de expedientes, no creyéramos que lo podemos hacer, no estaríamos aquí, yo sería el primero que me pondría al frente de la manifestación", ha apuntado Aliaga, que consdiera que la administración tiene mecanismos suficientes que le permitan llegar a tiempo. "Cuando tú licitas un proyecto con ejecución, se puede ir trabajando en paralelo el proyecto y pedir ofertas, es cuestión de gestión", ha señalado.

Tras la aprobación del PIGA, con la licitación del proyecto y su ejecución se llegará, como poco, a diciembre de este año 2023. Por todo ello, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, sigue teniendo dudas. Y ha vuelto a citar un informe elaborado por los técnicos de la institución en el que se ponen encima de la mesa precisamente los plazos. "Este es un proyecto que tiene ir al Boletín de la Unión Europea y eso son meses de tramitación", señala.

Gracia insiste en que este debe ser "un proyecto de Aragón" y, por tanto, debe hacerse, "con fondos europeos o sin ellos". Pero Aliaga no valora la opción de que no se llegue a tiempo.

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD

El telecabina tendrá 2,2 kilómetros y podrá transportar 1.800 personas por hora repartidas en 60 cabinas. Para ello, se instalarán 16 pilonas. El recorrido durará menos de 6 minutos.

Los responsables de las estaciones creen que, por fin, podrán competir con Europa, especialmente con Cataluña y Andorra. El director general de Astún, Jesús Santacruz cree que el "sector nieve se va a potencias y podrá competir en condiciones de igualdad a nivel internacional". Una opinión que comparte el consejero delegado de Explotaciones Turísticas de Candanchú, Fernando Montón, quien considera, además, que el proyecto "supone vertebración del territorio, fijar población y desarrollo económico, todo ello con el máximo respeto a la montaña".

"Si no lo hacemos, mo será el cambio climático sino las leyes de la competencia y el mercado los que nos harán, en menos de 5 años, perderun futuro que creemos que nos merecemos", ha añadido el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa.

Aliaga insiste en que todo el proyecto de unión de estaciones es "sostenible con mayúsculas". E invita a los ecologistas a participar en el proceso de información pública del PIGA. "Nosotros ya haremos la consideraciones oportunas", ha zanjado.

