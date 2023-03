Una sola enfermera para más de mil reclusos en Zuera

Una sola enfermera para más de mil reclusos. Esa es la situación en la que, a partir de esta semana, tienen que trabajar las profesionales que prestan sus servicios sanitarios en la cárcel de Zuera. La prisión ha dejado de tener médico presencial más allá del turno de mañana. Por las tardes, se ha sustituido por un servicio de telemedicina, pero éste tampoco funciona por las noches.

Nos lo ha contado Elena Garcés. Lleva 20 años como enfermera en este centro penitenciario y asegura que ésta "no es una situación sobrevenida". "Se sabía perfectamente, los médicos se han ido jubilando y las plazas no se cubren", denuncia. De hecho, en los últimos años han pasado de que el médico hiciera guardia presencial 24 horas a que en determinados horarios fuera una guardia localizada. Pero, desde esta semana, a partir de las 15,00, está sola.

El servicio se ha sustituido por un servicio de telemedicina que atiende un médico de Instituciones Penitenciarias, que lleva varias prisiones a la vez. Pero solo está disponible de 16,00 a 21,00. Es decir, durante la franja de 15,00 a 16,00 y todo el horario nocturno, "si ocurre algo habrá que recurrir a los servicios sanitarios del 061".

Eso supone 75 horas a la semana sin médico, con una sola enfermera de guardia para atender "situaciones complicadas". "Estamos hablando de infartos, sobredosis, peleas... es una población muy peculiar, con problemas de salud, especialmente de salud mental", advierte esta enfermera.

La situación no va a mejorar. Los dos últimos médicos que prestan servicio en la prisión se van a jubilar también próximamente. "No hay relevo generacional y, además, nadie quiere venir a trabajar a la cárcel porque no es un destino atractivo, se gana más en cualquier otro servicio sanitario", señala Garcés.

También denuncia que estos médicos "están desbordados, hace meses que solo se hace atención de urgencia, se están perdiendo años de trabajo para mejorar la salud en las prisiones".

Desde el Colegio de enfermería reclaman que se transfieran las competencias de sanidad penitenciaria y se doten de personal.

Síguenos en Twitter y Facebook