Una placa recuerda a las víctimas del Corona de Aragón 43 años después

Una placa recuerda desde este martes a las víctimas del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza, cuando se cumplen 43 años del fatídico incendio que acabó con la vida de 79 personas y provocó más de 100 heridos. El atentado fue vinculado a ETA pero su autoría no se ha podido esclarecer todavía de forma oficial. Un triste aniversario, más aún cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación de la autoría del incendio. Es ya la cuarta vez que esta investigación queda archivada desde que se produjo el suceso.

Al homenaje a las víctimas con la colocación de esta placa han asistido solo cuatro de las personas que resultaron heridas en el Corona. Unos ya no están, otros son muy mayores y otros, directamente, tienen pánico a acudir allí. Maria Gracia Roca, perdió a su marido en el atentado. Y aunque son víctimas de tercera, dice, seguirán luchando para conocer la verdad de los que ocurrió. "Zaragoza ha sido la única ciudad que nos ha reconocido y nos ha escuchado para que esto no se olvide. Nuestra lucha es dar palos de ciego porque no nos quieren decir la verdad. Se volvió a abrir otra investigación y de nuevo, la callada por respuesta", afirma Gracia Roca.

Esta placa se suma a las otras 10 que está colocando el Ayuntamiento para recordar a las víctimas del terrorismo en la ciudad. Otro parque en la avenida José Atarés también les rinde homenaje. Son los grandes olvidados, ha dicho el alcalde Jorge Azcón, y las administraciones deben velar porque no se olvide lo que sucedió. Azcón criticaba duramente la actitud del gobierno de Sánchez: "Hay que aislar políticamente a quienes hoy aún no se han desmarcado de los terroristas e intentan manipular el relato de sangre de quienes defendemos la democracia. O se está con las víctimas o con los verdugos".

Un aniversario que coincide con otra triste efeméride: el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, al que también se rendirá homenaje mañana en Zaragoza.

