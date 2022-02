Una mujer gana 6.000 euros menos al año que un hombre en Aragón por realizar el mismo trabajo

En este 22 de febrero se conmemora el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una jornada que no sería necesaria si no fuera porque en muchas ocasiones y en muchos trabajos, las mujeres no cobran el mismo sueldo que los hombres. Una brecha salarial de genero que desde el año 2011 se viene denunciando en un día como hoy. Y Aragón tampoco es ajena a esta desigualdad. En nuestra comunidad, la brecha salarial es de casi el 23%, lo que significa una diferencia de más de 6.000 euros al año entre lo que cobran los hombres y las mujeres por realizar el mismo trabajo.

El primer Día Europeo de la Igualdad Salarial se celebró hace 11 años y entonces las mujeres debían trabajar 64 días más que los hombres para llegar a cobrar al año la misma cantidad que los hombres... Actualmente para que salario anual percibido por una mujer sea el mismo que el de un hombre, ella deberá trabajar durante 418 días al año, es decir hasta el 22 de febrero del año siguiente, para igualar el salario masculino. Brecha salarial y de género que ha disminuido considerablemente, aunque no se ha terminado de erradicar.

Hay que recordar que el derecho fundamental a la igualdad de remuneración por género ya fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1919. Una desigualdad salarial que se refleja también en la cotización a la Seguridad Social y, por ende, en las prestaciones sociales percibidas a lo largo de su vida laboral (desempleo, incapacidad temporal), especialmente al alcanzar la edad de jubilación, donde la brecha de género de las pensiones ronda el 35%.

