Suplantan la identidad de Embou para intentar conseguir datos bancarios de sus clientes

Los intentos de robo por el método del phishing se están extendiendo cada vez más. Si hace un tiempo te hablábamos de esta práctica de suplantación de identidad en el sector bancario, ahora también se están viendo perjudicadas compañías de teléfono como la aragonesa Embou. Los afectados son contactados en nombre de Embou solicitándoles tanto datos personales como bancarios.

"Los delincuentes tratan de capturar en nombre de Embou datos, sobre todo bancarios, de nuestros clientes con el objetivo de hacer todo tipo de operaciones fraudulentas con los mismos. Se identifican con el nombre de la compañía aprovechándose de que prestamos servicios masivos con una gran base de datos en Aragón", nos ha contado en COPE Etien Aldea, director de marketing de Embou.

Además de solicitar datos bancarios, los delincuentes también pueden ofrecer algún servicio fraudulento a domicilio: "Hay diferentes tipos de fraude. En zonas rurales, quizás los delincuentes puedan intentar concertar una cita en casa del cliente". Aunque en muchos casos los afectados son clientes de la compañía, en otras ocasiones también se han realizado llamadas fraudulentas a personas que no son clientes de Embou.

"Precisamente nuestros servicios jurídicos nos han comunicado que una persona ha asegurado que le estabábamos llamando a pesar de figurar en una Lista Robinson para no recibir comunicaciones comerciales. Tras comprobar nuestra base de datos, hemos visto no solo que no habíamos llamado a esta persona sino que además, ni siquiera era cliente nuestro. Por lo tanto, alguien en nombre de Embou le estaba contactando para cometer algún tipo de fraude", afirma Aldea.

¿CÓMO SABER SI SE TRATA DE UN FRAUDE?

Los delincuentes se identifican como Embou ya sea por teléfono o por correo electrónico pero, ¿cómo podemos distinguir que se trata de comunicaciones fraudulentas?

"El nombre del remitente puede ser Embou pero debemos fijarnos en la dirección del email para detectar el fraude. Si el dominio del correo electrónico no es @embou.com, entonces no somos nosotros. Por teléfono, nosotros siempre llamamos desde un mismo número, pero aquí si es un poco más difícil de detectar por lo que no debemos dar nuestros datos bancarios por teléfono si no estamos 100% seguros de a quién se lo estamos dando", recomiendan desde Embou.

El caso ya está en conocimiento de la Policía y desde Embou han realizado envíos de alertas y comunicados de forma masiva a sus clientes para alertarles de esta situación. "No tenemos constancia de que haya habido detenciones. Todo está en manos de nuestros servicios jurídicos, pero es una práctica habitual por parte de este tipo de mafias que no sabemos tampoco dónde radican ni dónde están presentes. Es peligroso y debemos tener mucho cuidado", advierte Aldea.

"Pudimos prevenir de dicho fraude a muchos de nuestros clientes, pero unos cuantos de ellos ya nos han avisado de que habían sido contactados por esos teléfonos y correos fraudulentos. Es algo que está ocurriendo en otras compañías de teléfono y en otros sectores. Debemos estar muy alerta", aseguran desde Embou.

