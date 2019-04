Una exposición muestra la importancia de las palabras para hablar de cáncer

Sé fuerte, heronía, luchadora... Son palabras que utilizamos con los enfermos de cáncer sin saber que, muchas veces, su verdadero significado no les ayuda. La Federación Española de Cáncer de Mama ha editado un 'especial' diccionario y ha organizado una exposición en el Hospital Miguel Servet centrada en los casos de cáncer de mama metastásico. Una palabra. Una mujer. Una vida tiene como objetivo mostrar el cáncer de mama metastásico, y crear una esfera de comprensión y acompañamiento, a través de imágenes, definiciones y poesía. Estará en el hall de Traumatología del Servet hasta el próximo 30 de abril.

En Aragón se diagnostican al año entre 700 y 800 nuevos casos de cáncer de mama. Un 5%, entre 60 y 70, presentan metástasis. Y del total de todos los casos, unas 80 pacientes les pasará lo mismo. En suma, sólo representan el 15% del total de los cánceres de mama (además entre 90-95% se curará). Pero están ahí. Tienen nombre y cara. Y una vida detrás, como la de Amelia Nerín, que lleva 12 años conviviendo con el cáncer. "Algunas de las expresiones que hemos recogido son como la de 'no darse por vencido'. Muchas mujeres que pasan por esta enfermedad, desgraciadamente, no pueden superarlo y fallecen. Y parece que la culpa de no superarlo está en manos sus manos. Por eso, hay que cuidar el lenguaje, porque tiene matices que nos aportan demasiada carga emocional añadida a lo que ya su pone la enfermedad", ha explicado

El jefe de Oncología del Servet, Antonio Antón, ha insistido en la importancia de normalizar la vida de las pacientes. "Hay que evitar esas palabras de confrontamiento. Parece ser que el cáncer es beligerante, nos incita a pelea. Tenemos que hacer una reflexión, y lo que deberíamos transmitir es que necesitamos convivir con el cáncer, adaptarnos a él y cronificar esta patología", ha añadido el doctor.

"Todo aquello que sea ganar tiempo, permitir que las mujeres puedan convivir con su enfermedad y poder hacer una vida lo más normal posible es lo que transmiten esta exposición y el libro", ha insistido.

Síguenos también @CopeZaragoza