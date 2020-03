Una empresa aragonesa desarrolla un kit de diagnóstico rápido del COVID-19

La Dirección General de Salud Pública sigue realizando el estudio de contactos de los afectados por Coronavirus y sometiendo a estudio a los que procede, según el protocolo establecido. Las personas que tengan síntomas o hayan estado en zonas de riesgo o en contacto con afectados pueden seguir llamando al 061. Pero ante el incremento de llamadas, el Gobierno de Aragón ha habilitado un teléfono específico para atender solicitudes de información y dudas: 976 69 63 82.

Es importante seguir las recomendaciones de Salud Pública, no sólo para evitar el riesgo de contagio, sino para no saturar los hospitales y centros de Salud. A través de estos teléfonos, los sanitarios deciden dar una serie de recomendaciones o hacer el test que confirme el contagio por COVID-19. En Aragón, una empresa de San Mateo de Gállego, Certest Biotec, ha desarrollado un rápido kit de diagnóstico 'VIASURE', que permite conocer en 2 horas el resultado.

"La primera parte consiste en la extracción de la muestra -naso-faringea porque es un virus respiratorio- y la segunda la amplificación. Todo el proceso puede durar unas dos horas", ha explicado el director general de Certest Biotec, Nelson Fernández. Esta amplificación del ADN detecta una fracción del virus, con unos equipos de alta precisión. La empresa está vendiendo este kit en laboratorios y hospitales de la comunidad aragonesa, y de otros 25 países. No se vende en farmacias y "tiene que ser siempre utilizado a nivel profesional, no particular", ha indicado Fernández.

En estos momentos están realizando al día 40.000 muestras para 40.000 pacientes, pero podrían duplicar la producción si fuese necesario.

