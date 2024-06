Último día de clase marcado por las protestas de las AMPAS contra los recortes de profesorado

Las asociaciones de madres y padres de alumnos de una veintena de colegios de Zaragoza se han concentrado en este último día de clase, a las puertas de los centros, minutos antes de las 9 de la mañana. Una jornada que ha venido marcada por la entrega de las notas y por las protestas contra el recorte de plantillas. En varios centros de la comunidad, las familias y el profesorado se han concentrado para reclamar que se dote a los colegios del personal necesario.

Este viernes hemos estado en uno de esos colegios: el Juan Pablo Bonet, Zaragoza. Es un centro pequeño, que ha pasado de dos vías a una. El recorte en las horas lectivas que ha programado el Departamento de Educación supone para ellos la pérdida de algo más de un profesor que necesitan para cubrir las necesidades del centro.

Es decir, no se podrán impartir casi 27 horas de docencia semanales. Según su directora, Maite Fernández “la Dirección General de Personal de Educación, no solamente en Zaragoza, sino en todos los colegios públicos de Aragón, está haciendo unos recortes que no cumplen los pactos acordados ni con sindicatos. No van a cubrir las reducciones horarias de los docentes, reducen plantillas, reducen cupos y eso supone una merma de la calidad educativa. A ver si recapacitan, recalculan y nos dotan de lo que nos pertenece. No pedimos nada más”.

A todo ello se añade que no se podrán realizar las clases de apoyo ni los desdobles que permiten una enseñanza en grupos más reducidos. También se verán perjudicados muchos de los proyectos actuales. Además, los tutores tendrán que atender que atender a otras aulas, por lo que impartirán más horas de docencia fuera de su grupo.

“Para el curso que viene en el colegio Juan Pablo Bonet -según Fernández- supondrá la perdida de algo más de un docente completo, no poder hacer apoyos ordinarios al alumnado, no poder hacer desdobles con los grupos ni fomentar una enseñanza más individualizada, perder calidad educativa o no poder llevar a cabo programas educativos que estamos llevando ahora en el centro”.

Una situación que preocupa mucho a los padres

La verdad es que esta es una situación que tiene muy preocupadas a las familias. El Juan Pablo Bonet por ejemplo, es un centro referente para alumnado TEA. Anabel, que tiene en este colegio una hija de 7 años con espectro autista, asegura que “si a los demás les afecta, a nosotros mucho más. El que haya menos profesores quiere decir que nuestros hijos están menos atendidos. En nuestro caso, en la clase de primero de Primaria tenemos una persona que siempre está atendiendo a nuestra hija Valeria, lo cual hace que los demás estén atendidos. El curso que viene, si hay menos profesorado, si atienden a mi hija, no atienden al resto, y si atienden al resto, no atienden a mi hija”.

Las familias temen que se resienta la atención a sus hijos como decía en COPE Javier, padre de un niño de 8 años, “esto va a suponer la pérdida de atención hacia nuestros chicos, pérdida de desdobles... y en definitiva, un abandono total de la enseñanza pública”.

Educación insiste en que habrá más refuerzos cuando empiece el curso, Pero las familias se van de vacaciones con la incertidumbre de no saber qué pasará realmente el curso que viene.