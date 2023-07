El reloj está marcando el día límite para ejercer el derecho al voto por correo. Durante las últimas semanas, miles de ciudadanos han optado por esta modalidad. A diferencia de los centros de votación, donde las filas y la concurrencia suelen ser más notorias durante las elecciones, el ambiente en la oficina de Correos de Paseo Independencia se ha caracterizado por una ausencia de grandes multitudes.

Los votantes que se han acercado a emitir su voto por correo lo han hecho de manera ágil y rápida, aprovechando el buen servicio proporcionado por el personal de la oficina.

La Oficina de Correos de Paseo Independencia ha sido testigo de una afluencia moderada de votantes que acuden a emitir su voto desde primera hora de la mañana. Una mujer embaraza nos cuenta que "he decidio votar por correo, por si acaso se me adelanta el parto". Varios de los votantes coinciden en que unos de los principales motivos por el que han votado por correo es que "estoy de vacaciones y no he querido perderme la oprtunidad de ejercer el derecho a voto".

Síguenos en Twitter y Facebook