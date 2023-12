La última entrevista de Concha Velasco a COPE Zaragoza: "Me une una relación muy grande..."

Ha sido, es y siempre será historia viva de la pequeña y gran pantalla, pero mucho más de las tablas de un teatro. El pasado sábado 2 de diciembre nos dejaba Concha Velasco dejando una huella imborrable en la memoria de muchos y dejando un vacío tan grande que a duras penas va a poder ser llenado en el imaginario del gran público.

Muchos son los que la recordaron en series, en películas, en grandes obras... Y Zaragoza, como no podía ser menos, también lloró su pérdida. Porque la vinculación de esta actriz con la capital aragonesa siempre fue muy grande. Es algo que un 3 de octubre del 2019 nos relataba en una entrevista que concedía, en exclusiva, a COPE Zaragoza.

Aquel día presentaba 'El Funeral' en el Teatro de las Esquinas. Concretamente, en su restaurante, en el 'Palco de las Esquinas'. Llegó con retraso. Problemas con el tren y con el taxi. Pero lo primero que hizo fue excusarse de manera muy sincera con todos los allí presentes. "Disculpad, de verdad, por la espera... Hemos tenido algún retraso. De verdad que siento haberos hecho esperar. Os atiendo a todos el tiempo que sea necesario", fue lo primero que dijo al llegar. Educación, ante todo. Cada vez se estila menos este tipo de gestos en la farándula.

Después, lo prometido fue deuda. Concha Velasco se sentó unos minutos para atender a los micrófonos de COPE Zaragoza. Y además tuvo unas emotivas palabras para Zaragoza: "Mi padre estuvo destinado aquí cuando el Rey Don Juan Carlos. ¡Le dio clase al Rey Emérito! Me une una relación muy grande con Zaragoza. Pero no porque esté hoy aquí, sino porque yo vengo mucho... ¡Muchísimo!".

Velasco, aquel día, fue más allá. "No conocía este teatro (el de Las Esquinas) pero me han dicho que es precioso. Sé que ayer estuvo el presidente -Lambán en aquel momento-. Tuve toda la noche puesto el canal de televisión de aquí porque me gusta enterarme de lo que pasa en la ciudad, por si me preguntas. ¡Te voy a decir cómo va el Zaragoza por fin! ¿Qué ha pasado? (risas)".

Y es que la ciudad del Ebro tuvo siempre un significado muy especial para ella. "La primera vez que yo trabajé en Zaragoza fue con 14 años. ¡Conchita Velasco primera bailarina!". Al igual que en el resto de España, Zaragoza también llora la pérdida de una de las grandes actrices de la historia de nuestra interpretación.

